MTL connecte 2022 : le numérique au service du bien commun

Le Printemps numérique tient la 4e édition de la Semaine numérique de Montréal du 17 au 21 octobre 2022, au studio Les 7 Doigts

MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Printemps numérique dévoile la programmation 2022 de MTL connecte, la Semaine numérique de Montréal. Cet événement unique, à portée internationale, présente le numérique comme outil essentiel pour affronter des enjeux sociaux majeurs.

Le thème central de MTL connecte 2022, ÉCO(Systèmes) d'Espoir, est une invitation à se questionner sur le chemin que devraient prendre les technologies à travers l'intelligence artificielle, la culture et la créativité, la cybersécurité et l'identité numérique, le futur des villes, les innovations disruptives et l'éducation et le travail de demain.

«?Le numérique apporte certainement des solutions face aux crises actuelles, qu'elles soient sanitaires, climatiques, sociales ou financières. Il est impératif de développer des écosystèmes numériques qui nous permettent de nous adapter et d'ouvrir l'horizon des possibilités, en misant sur un numérique éthique et responsable?», souligne Mehdi Benboubakeur, directeur général du Printemps numérique, organisateur de MTL connecte.

115 experts d'ici et d'ailleurs présentent des conférences, panels de discussion et ateliers et inspirent les participants à faire partie des bâtisseurs du numérique de demain. Les arts numériques sont aussi à l'honneur pour le bonheur du grand public via une exposition et deux spectacles immersifs.

Programmation professionnelle

Hugues Bersini, du nouvel institut d'intelligence artificielle pour le bien commun de l'Université libre de Bruxelles, s'intéresse à l'algocratie des algorithmes. Cheryl Bryce, de la Première Nation Songhees, explore l'utilisation du numérique dans la transmission des traditions. Bronwyn Boyle, considérée comme l'une des expertes mondiales en cybersécurité et en FinTech, met en relief les défis qui nous attendent. Dre Shohini Goose, physicienne, s'intéresse à l'impact du quantique 2.0 dans nos vies. Isabelle Collet, de l'Université de Genève, explore les bonnes pratiques inclusives pour une parité dans les métiers du numérique. Sénamé Koffi Agbodjinou, architecte et anthropologue du Togo, redéfinit le concept des villes intelligentes en fonction des valeurs culturelles.

Franco Amalfi, de Google Cloud Canada, démontre comment les données peuvent aider à la lutte aux changements climatiques. Philippe Longchamps, Québécois d'origine nommé enseignant de l'année en Suède et finaliste du Global Teacher Prize 2021, creuse l'importance de la pensée critique en éducation. Thione Niang, de GIVE1PROJECT, aborde comment l'utilisation de technologies peut changer la réalité d'une communauté.

Les conférences mettent de l'avant des enjeux de l'heure tels que :





Les arts du mouvement à la rencontre de la technologie

Creating a Deepfake Future we can feel good about

L'I.A. de confiance

Métavers, NFT : nouvelles frontières de la création

Incident de confidentialité : agir, réagir ou payer

La technologie numérique et la résilience de l'eau, la clé de l'avenir des villes?

The Future of Collaboration and Wellbeing in The Digital Workplace

La programmation complète est disponible ici .

Programmation artistique

Exposition et spectacles accessibles au grand public complètent la programmation de MTL connecte 2022. Du 18 au 30 octobre, artistes et académiciens réfléchissent sur notre planète, les technologies que nous développons, la responsabilité climatique et l'équité dans le cadre de l'exposition gratuite (ÉCO)Systèmes d'espoir, présentée à Anteism Books.

À la Société des arts technologiques, le 18 octobre, à l'occasion du lancement de MTL connecte, en collaboration avec Imersa et Hub Montréal, le spectacle audiovisuel BABEL avec ENTER.black et Leëf invite l'audience à s'interroger sur notre perception de l'autre avec l'espoir de retrouver un chemin commun.

Finalement, une expérience immersive se prépare en vue de la soirée de clôture de MTL connecte, le 21 octobre. Parmi les artistes présents, Zadig, un des pionniers de la scène rave française, fait son grand retour à Montréal.

Le Sénégal à l'honneur et participation internationale

Souhaitant consolider les liens de l'écosystème numérique de la Francophonie, MTL connecte est fière de mettre à l'honneur le Sénégal, qui tient aussi la présidence de l'Union Africaine. Sa position en matière d'innovation sur le continent africain annonce un potentiel majeur de collaboration. Ministres, dignitaires et entrepreneurs viennent célébrer 60 ans de relations de coopération sénégalo-canadienne. Une vingtaine de délégations locales et internationales sont aussi de l'événement.

Accréditations des médias

Les demandes d'accréditation de la part des médias et toutes demandes d'entrevues peuvent être adressées à [email protected]

À propos de MTL connecte

MTL connecte , aussi connu sous le nom de la Semaine numérique de Montréal, est un événement à portée internationale qui démocratise les enjeux et les défis liés à la transformation numérique au niveau technologique, économique, social, culturel et environnemental. MTL connecte est organisée chaque année par le Printemps numérique , un organisme à but non lucratif qui vise à connecter les individus, les organisations et les idées pour faire progresser et rayonner l'intelligence numérique. Agissant pour les industries, les communautés et les joueurs de la scène locale et internationale, le Printemps numérique est l'acteur d'avant-garde qui favorise les maillages en ouvrant les horizons du progrès numérique.

MTL connecte est rendu possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal et de l'Ambassade et consulats des États-Unis au Canada.

