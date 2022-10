Bimbo Canada remporte deux prix Clean50





Jeff Robertson reçoit un prix Emerging Leader (leader émergent) 2023 de Clean50, et Bimbo Canada brille pour son utilisation d'attaches à pain en carton compostables

TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Bimbo Canada est fière d'annoncer qu'elle a reçu deux prix Clean50 2023. L'entreprise a remporté un premier prix pour sa transition des attaches en plastique à pain vers des attaches en carton compostables. Comme deuxième récompense, Jeff Robertson, directeur, Environnement et durabilité, a été nominé pour un prix Emerging Leader 2023 de Clean50.

En avril, Bimbo Canada est devenue la première boulangerie nationale en Amérique du Nord a remplacer les attaches à pain de tous ses produits, dont Dempster's®, Villaggio®, POMMD, Bon MatinMD, Ben's® et Stonemill®. Ce petit changement des plus significatifs lui a permis de réduire son utilisation de plastique à usage unique d'environ 200 tonnes métriques annuellement.

« Une proportion stupéfiante - 26 % - des émissions mondiales provient des aliments que nous consommons. Bimbo Canada s'est engagée à faire en sorte que d'ici 2025, 100 % de nos emballages soutiennent une économie circulaire en étant réutilisables, recyclables, biodégradables ou compostables », a déclaré Teresa Schoonings, directrice principale, Relations avec le gouvernement et durabilité. Je suis fière de l'équipe qui a mené cette initiative et extrêmement heureuse que Jeff ait été reconnu leader émergent de 2023 par Clean50.

Jeff Robertson, qui a reçu un prix Emerging Leader 2023 de Clean50, est le directeur, Environnement et durabilité, chez Bimbo Canada qui dirige une petite équipe responsable d'établir et de réaliser des projets en matière de durabilité dans 16 usines au pays. Il a joué un rôle déterminant dans l'utilisation des attaches compostables et recyclables.

« Je suis très honoré d'avoir reçu ce prix, a indiqué Jeff Robertson. La durabilité est au coeur de notre mission, qui consiste à nourrir un monde meilleur. Ce prix témoigne de tout le travail que nous faisons pour diriger une entreprise qui comprend et croit que nous devons nous efforcer de soutenir un environnement durable et les communautés où nous vivons et travaillons. »

En collaboration avec les leaders de l'entreprise, Jeff et son équipe ont également réalisé plus de 70 projets partout au Canada qui ont permis :

d'éviter le gaspillage de 191 000 kg d'aliments par année;

d'éviter l'utilisation annuelle de :



112 millions de litres d'eau,



425 000 m 3 de gaz naturel,

4,5 millions de kWh d'électricité;

de rediriger 2,65 millions de produits des sites d'enfouissement vers plus de 120 banques alimentaires au Canada en 2021;

en 2021; d'instaurer l'éclairage uniquement à DEL dans toutes les boulangeries du pays;

d'obtenir la certification Energy Star dans quatre boulangeries;

d'éliminer 174 tonnes métriques de plastique de nos emballages, ce qui fait que 58 % de tous les matériaux utilisés dans nos emballages proviennent de sources certifiées;

d'établir un partenariat avec Bullfrog Power pour toute l'énergie utilisée pour produire le pain biologique Oroweat.

Delta Management Group et l'organisme Clean50 remettent chaque année les prix Canada's Clean50 pour souligner les réalisations de 50 personnes ou petites équipes, dans 16 catégories différentes, qui ont fait le plus progresser la cause de la durabilité et du capitalisme propre au pays au cours des deux années précédentes.

« Jeff Robertson a été choisi après une sélection et une recherche rigoureuses par Delta Management, avec les conseils de chercheurs internes et de conseillers externes, et fait partie des lauréats d'un groupe initial de plus de 1 000 candidats bien qualifiés », a déclaré Gavin Pitchford, PDG de Delta Management Group.

Pour obtenir la liste complète des leaders émergents Clean50 de 2023, consultez le site http://www.clean50.com/.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Vachon?? et Takis??. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 15 centres de vente et 191 entrepôts à travers le pays.

Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle de l'industrie de la boulangerie et de nos collectivités.

Pour en savoir plus, visitez www.bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos du Delta Management Group et de l'organisme Canada's Clean50

Delta Management Group est une société de recherche de premier plan en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, de durabilité et de technologies propres. En 2011, elle a fondé les prix Clean50 pour déterminer, reconnaître et mettre en relation 50 leaders en matière de durabilité de tous les secteurs d'activité canadiens, dans le but de faciliter la compréhension, la collaboration et l'innovation dans la lutte contre les changements climatiques en tentant de garder la hausse de la température en dessous de 1,5 degré Celsius. D'autres prix soulignent également les 20 leaders émergents et les 25 meilleurs projets de durabilité de l'année, en plus de recevoir les grands honneurs pour l'oeuvre de toute une vie.

