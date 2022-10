Campo Viejo lance son premier vin certifié biologique sur le marché québécois : Campo Viejo Ecológico





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La marque espagnole Campo Viejo, originaire de la région de Rioja et la plus vendue à l'échelle de la planète1, est fière de dévoiler sa toute première marque de vin durable : Campo Viejo Ecológico. Le vin est produit en respectant les normes de la certification biologique et en appliquant une éthique de travail qui va de pair avec la conservation de la biodiversité et la création d'un emballage amélioré. Les bouteilles Campo Viejo Ecológico sont maintenant offertes dans les points de vente de la SAQ au Québec au prix unitaire de 18,05 $ pour une durée limitée.

Campo Viejo Ecológico est un vin accessible, vif et parfumé qui tire sa saveur de deux des meilleures variétés classiques de la région de Rioja : les cépages tempranillo (64 %) et grenache (36 %). Ses arômes soyeux de fruits rouges typiques du tempranillo (cerise, prune, mûre et myrtille), sont rehaussés par des notes de fraise et de framboise et de délicates touches végétales apportées par le grenache. « Ce vin offre une saveur très aromatique et bien structurée et affiche une finale rafraîchissante et fruitée en bouche. Il est plein de vitalité, aromatique, parfumé et doux. C'est un vin frais qui plaira à tous », déclare Elena Adell, vinificatrice en chef, Campo Viejo.

Ce vin expressif et aux notes riches de tempranillo accompagnera à merveille les pâtes, la volaille, les fromages frais légers ou les légumes grillés.

Les cépages utilisés pour élaborer le Campo Viejo Ecológico proviennent d'un vignoble certifié biologique dans une propriété située à Alfaro, dans la région de la Rioja orientale en Espagne. À leur arrivée au vignoble, les raisins sont équeutés, délicatement broyés puis transportés par la gravité dans des cuves en acier inoxydable pour la fermentation à une température contrôlée d'environ 25 °C. Pendant la fermentation, le liquide est transvasé régulièrement pour en extraire la couleur et les arômes. Le processus de production du vin Campo Viejo Ecológico ne nécessite aucune utilisation de produits d'origine animale. Il convient donc parfaitement aux consommateurs végétaliens.

Approche holistique du développement durable

La fabrication des bouteilles et des étiquettes du Campo Viejo Ecológico a été complètement repensée pour mettre en valeur un aspect moderne et minimaliste. Les bouteilles sont désormais plus légères et fabriquées à 75 % de verre recyclé (permettant de réduire les émissions de carbone de 30 %) et contiennent une nouvelle étiquette en papier. Les étiquettes sont fabriquées à partir de papier recyclé certifié FSC et ne comportent aucune feuille d'aluminium. La marque emblématique revêt ainsi un aspect plus épuré. Les efforts de la marque pour protéger la planète ne s'arrêtent pas là. En effet, un arbre est planté pour chaque caisse de vin vendue. Campo Viejo choisit également des fournisseurs locaux qui contribuent à réduire l'impact environnemental du transport. En achetant directement du chêne français provenant d'exploitations forestières durables et en produisant ses propres fûts en Espagne, Campo Viejo a réussi à réduire son empreinte carbone liée au transport de près de 70 %.

Campo Viejo : une marque durable

Depuis sa création en 2001, Campo Viejo est devenue un chef de file en matière de durabilité. Elle a été la première entreprise à recevoir certaines des certifications ISO les plus importantes (ISO 14064 pour l'empreinte carbone et ISO 50001 pour l'efficacité énergétique), ainsi que la certification « Wineries for Climate Protection » (les vignobles pour la protection du climat), ce qui a permis la mise en place de solutions novatrices. Parmi ces réussites, on trouve : la gestion de l'eau et des déchets, l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre. Ces succès ont fait l'objet d'une reconnaissance mondiale au cours des deux dernières décennies. La production de Campo Viejo Ecológico met en lumière l'engagement de l'entreprise dans la préservation de la biodiversité. Les vignobles de Campo Viejo sont entièrement intégrés à leurs écosystèmes, ils respectent la biodiversité locale tout en la protégeant. On y trouve également près de 270 espèces désignées par une ONG locale.

CAMPO VIEJO ECOLÓGICO

13 % TAV; 750 ml; prix de détail suggéré 18,05 $

Campo Viejo Ecológico est un vin biologique de composition variétale tempranillo et grenache provenant d'un vignoble durable de renommée mondiale situé à Alfaro, dans la Rioja orientale, en Espagne.

Les bouteilles Campo Viejo Ecológico sont vendues en format de 750 ml au prix unitaire de 18,05 $ dans les points de vente de la SAQ au Québec, pour une durée limitée.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter : www.campoviejo.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram sur le compte @campoviejo. Pour des visuels en haute résolution, visitez ce lien.

Le vignoble Bodegas Campo Viejo

À Campo Viejo, la philosophie est de croquer dans la vie à pleines dents. La vie doit être à l'image de ses vins : dynamique, généreuse et authentique. Grâce à ses vignobles dans la région de Rioja et à son équipe de vinificateurs experte et créative, Campo Viejo crée et exploite le cépage tempranillo, emblématique de la région, de manière contemporaine. En combinant des méthodes de vinification à la fois traditionnelles et avant-gardistes, les vins de Campo Viejo expriment la vivacité et la couleur de l'Espagne d'aujourd'hui. Les vinificateurs novateurs de Campo Viejo créent des vins fruités qui expriment les riches saveurs du cépage tempranillo et des sous-régions dont il est issu. L'innovation de Campo Viejo est stimulée par un environnement de créatif de pointe. Ce dernier permet à son équipe de vinificateurs d'étudier l'avenir des vins de Rioja, d'expérimenter de nouveaux cépages et de nouvelles techniques de vinification. Tous ces éléments permettent à Campo Viejo de faire rayonner mondialement la vivacité de la Rioja et d'être l'un des principaux producteurs de vins de la région, appréciés dans plus de 70 pays.

__________ 1 Source : IWSR, basé sur les ventes de Campo Viejo pour l'année civile 2020

SOURCE Bodegas Campo Viejo

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 07:00 et diffusé par :