Elydan se renforce sur le marché Plomberie Sanitaire Chauffage-Rafraichissement avec l'acquisition des sociétés DW Verbundrohr en Allemagne et Multitubo France

Elydan, groupe français qui conçoit et fabrique une large gamme de produits à destination du Bâtiment, annonce l'acquisition de l'entreprise allemande DW Verbundrohr Gmbh et de sa filiale Multitubo France. Une croissance externe qui permet à Elydan de se renforcer sur le marché de la Plomberie, Sanitaire-Chauffage/Rafraichissement, tout en continuant à se développer à l'international.

Depuis presque 20 ans, la société allemande DWV Gmbh propose une offre de tubes et raccords multicouches sous la marque MULTITUBO. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en 2021 et est présente en Allemagne, en Europe et à l'international avec des distributeurs dans plus de 40 pays.

Cette acquisition stratégique permet à Elydan :

De proposer une offre élargie à ses clients avec cette gamme de tubes et raccords multicouches qui vient compléter l'offre Calineo PERT, et les canalisation pré-isolées flexibles TERRENDIS.

Accélérer son développement sur le marché résidentiel, en France et à l'étranger, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

« Nous sommes ravis d'intégrer les équipes de la société DWV et sa marque Multitubo au sein du groupe Elydan, de créer des synergies et de capitaliser sur nos expertises complémentaires dans les domaines du Sanitaire Chauffage. Le marché des tubes et raccords multicouches, déjà bien installé en Allemagne et au Royaume-Uni, est encore en pleine croissance en France. Nous comptons ainsi accélérer son développement à travers notre réseau de partenaires.

Avec cette acquisition, Elydan franchira le cap des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. »

Marc-Antoine Blin, Président

A propos du groupe ELYDAN ? www.elydan.eu - @Elydan_Group

Groupe industriel français, Elydan conçoit et fabrique une large gamme de produits innovants, performants et durables (tubes, canalisations, gaines polyéthylène et polypropylène) pour les marchés :

Du bâtiment : distribution des fluides en plomberie, sanitaire-chauffage, conduits de ventilation simple et double flux, captage géothermique, conduits électriques

Des travaux publics : transport et distribution de l'eau potable, du gaz, gaines pour la protection électrique et télécoms, drainage géocomposites d'ouvrages de génie civil

De l'irrigation dans les domaines agricole et arrosage.

Notre mission : apporter aux villes et infrastructures de demain des solutions pour préserver les ressources en eau et en énergie avec des solutions recyclables.

Avec 60 ans d'existence, Elydan, c'est aujourd'hui :

Plus de 400 collaborateurs

200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022

5 sites de production en France et 1 en Belgique

Une présence dans plus de 40 pays, en Europe et dans le monde

Un réseau de plus de 5000 distributeurs en France et à l'étranger

