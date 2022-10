/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Un premier Sommet sur la retraite au Québec/





BOUCHERVILLE, QC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Observatoire de la retraite convie les représentants des médias au premier sommet sur la retraite de l'histoire du Québec. Plus de 220 personnes sont attendues à l'Hôtel Mortagne, à Boucherville, pour ce grand forum de discussion dont le thème sera : « La retraite en 2040, agir maintenant pour la retraite de demain ».

Animé par Annick Kwetcheu Gamo, ce rassemblement sera l'occasion d'entendre plusieurs conférences d'experts issus du monde du travail, de l'actuariat, de la démographie, du droit, des finances, de l'économie et du monde syndical.

Des conférenciers du Fonds de solidarité FTQ, de Force Jeunesse, du Réseau FADOQ, de Retraite Québec et de l'IRÉC prendront notamment la parole. Ce sera aussi une opportunité pour les participantes et participants d'échanger et d'avancer des propositions pour solutionner les enjeux de la retraite de demain.

DATE : Mercredi 12 octobre 2022



HEURE : De 9h00 (HAE) à 17h00 (HAE)



LIEU : Hôtel Mortagne, 1228, rue Nobel à Boucherville (Québec) J4B 5H1, centre des congrès

SOURCE Observatoire de la retraite

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :