Avis aux médias - Action de l'ASPPC - Avis de recherche : ministre de l'Enseignement supérieur





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC), réunis en instance à Montréal, se rendront au bureau du premier ministre du Québec afin de participer au processus de sélection de la prochaine personne à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. Par cette action, nous souhaitons soutenir M. Legault dans la difficile tâche de sélection qui est la sienne, à la suite des élections, en le faisant profiter de notre expertise professionnelle, notamment en ce qui a trait à la collégialité dans la prise de décision.

Aide-mémoire





QUOI : Présentation d'un processus de sélection original pour le poste de ministre de l'Enseignement supérieur QUI : Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) QUAND : Midi trente, le jeudi 13 octobre OÙ : Bureau du premier ministre du Québec

770, rue Sherbrooke Ouest, Montréal





Les membres des syndicats participeront à une marche pour se rendre au bureau de François Legault. Départ à midi du Complexe Desjardins (coin McGill et Sherbrooke).

À propos

L'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) regroupe l'ensemble des 61 syndicats du personnel enseignant du réseau collégial. Représentant plus de 20 000 personnes dans l'ensemble du Québec, l'ASPPC réunit les forces de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) en vue du renouvellement des conventions collectives, qui arrivent à échéance en mars 2023. Cette alliance sectorielle s'ajoute au regroupement intersectoriel en front commun des centrales syndicales.

