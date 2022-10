The LYCRA Company publie une mise à jour de durabilité, y compris ses objectifs et engagements pour 2030





The LYCRA Company, un chef de file mondial dans le développement de solutions durables et innovantes de fibre et technologies pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels, annonce aujourd'hui la publication de sa première Planet Agenda Update annuelle. Sur le site web de la société, vous pouvez télécharger la mise à jour dans son intégralité ou la section abrégée 2030 Goals and Commitments.

La Planet Agenda Update s'inscrit dans le cadre de durabilité de The LYCRA Company, lancé en 2008. Elle repose sur trois piliers qui ont trait à chaque aspect de son activité: la responsabilité d'entreprise, la durabilité des produits, et l'excellence de fabrication. Les objectifs de durabilité soulignés dans ces documents s'organisent autour de ces piliers, y compris les objectifs 2030 (sauf mention contraire), et fournissent une performance par rapport au niveau de référence de 2021.

"Nous croyons en la transparence et pensons qu'il est important d'avoir une feuille de route claire en matière de durabilité afin d'orienter notre activité à l'avenir, un plan audacieux qui soutient complétement nos clients et parties prenantes", déclare Julien Born, PDG de The LYCRA Company. "Pour soutenir ce plan, nous avons signé la lettre d'engagement de l'initiative Science Based Targets (SBTi), ce qui témoigne de la volonté de notre société à réduire ses émissions et son impact environnemental. Je suis fier du travail de nos équipes pour renforcer nos efforts de durabilité et pour atteindre nos objectifs 2030, alors que nous oeuvrons en faveur de notre engagement zéro émission nette en 2050."

Cette mise à jour rappelle également que les objectifs de durabilité de la société s'alignent sur cinq Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et présente les progrès qu'elle a réalisés jusqu'à présent.

"Nous avons une longue expérience en tant que chef de file reconnu pour investir dans le développement de fibres durables et pour collaborer avec tous les acteurs de la chaîne de valeur", déclare Jean Hegedus, directeur de la durabilité, The LYCRA Company. "En créant nos objectifs 2030, nous avons identifié les objectifs de nos clients pour garantir que les nôtres les soutiendraient, ce qui a inspiré le thème de notre mise à jour: 'Ce qui vous tient à coeur nous tient aussi à coeur'."

The LYCRA Company est une organisation axée sur l'innovation qui a lancé la fibre COOLMAX® EcoMade en 2008 et a depuis étoffé sa gamme de produits recyclés pour inclure une fibre commercialisée sous le nom LYCRA®, LYCRA® T400®, et THERMOLITE®. La société produit également les fibres LYCRA® XTRA LIFEtm pour les vêtements étirables qui assurent une forme et un ajustement durables. Allonger la durée de vie du vêtement grâce à des fibres durables réduit l'impact environnemental et contribue à les garder hors des déchetteries. La société a récemment annoncé un accord avec Qore® LLC pour utiliser à grande échelle QIRA® dans la fibre à production biologique LYCRA®.

"Notre équipe de R&D crée la prochaine génération d'offres durables pour les secteurs de l'habillement et des produits de soins personnels. Nous sommes impatients de vous présenter nos prochaines innovations", conclut Born.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son assistance marketing inégalée. The LYCRA Company possède plusieurs marques grand public et commerciales de premier plan, dont LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, et TACTEL®. Les débuts de The LYCRA Company remontent à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visitez le site thelycracompany.com.

LYCRA®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, et XTRA LIFEtm sont des marques commerciales de The LYCRA Company.

Qore® LLC et QIRA® sont des marques commerciales de Qore® LLC.

