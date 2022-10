La Banque Postale sélectionne la plateforme de reporting réglementaire de Regnology pour rationaliser et automatiser ses processus de reporting





Regnology, un chef de file des logiciels spécialisé dans les solutions de reporting réglementaire, annonce aujourd'hui avoir été retenu par La Banque Postale, un spécialiste européen de premier plan dans le secteur banque et assurance pour rationaliser et automatiser ses processus de reporting. Abacus360 Banking, la plateforme de reporting et de gestion de Regnology, deviendra la seule plateforme de reporting de La Banque Postale pour les régimes de reporting européens et français.

La Banque Postale a sélectionné Regnology en tant que partenaire à la suite d'un processus complet de sélection dans le cadre du lancement de son programme de transformation et d'innovation technologique. Cette décision fera de La Banque Postale le premier grand groupe bancaire français à utiliser la toute dernière génération de la plateforme logiciel Abacus360 Banking de Regnology. Cette nouvelle génération fait parfaitement écho à l'ambition de La Banque Postale d'équiper ses services d'une technologie d'avenir.

La solution offre une performance opérationnelle et une qualité de reporting accrues grâce à une infrastructure moderne conçue pour harmoniser les modèles de données, rationaliser les flux de travail et automatiser les processus de calcul et de reporting. Elle permettra à La Banque Postale d'améliorer la qualité et la réactivité de son reporting réglementaire, tout en anticipant les futures exigences et une mise à l'échelle au meilleur coût.

La portée des exigences de reporting couvre l'intégralité des cadres réglementaires de la BCE, de l'ABE, de la CRU, du cadre réglementaire ESG et de la Banque de France. En plus de la plateforme centrale, la banque utilisera d'autres modules de la suite Regnology Abacus afin d'optimiser la collecte de données, la génération de flux de trésorerie et les tests.

Stéphane Remy, Directeur Risque/Finance à La Banque Postale: "Nous recherchions un partenaire capable de nous fournir un logiciel répondant à nos attentes stratégiques, fonctionnelles et techniques. Dès le début, l'équipe de Regnology a démontré une véritable détermination et nous a convaincus par une offre solide. Nous visons à réduire les délais de production de rapports, ainsi qu'à industrialiser et automatiser nos processus de reporting. Nous sommes certains que la plateforme Abacus360 Banking de Regnology nous permettra d'augmenter l'efficience de notre processus de reporting et nous aidera à établir des standards élevés dans notre gestion réglementaire."

Maciej Piechocki, Chief Revenue Officer, Regnology: "Nous sommes ravis de faire partie de la transformation de la chaîne de reporting réglementaire de La Banque Postale. Nos 30 années consacrées au reporting réglementaire, le succès éprouvé de notre plateforme, et notre compréhension des défis spécifiques de la banque, nous positionnent de manière optimale pour répondre aux attentes actuelles et futures de La Banque Postale. Nous nous réjouissons à la perspective d'accompagner la banque sur l'ensemble de son parcours réglementaire."

La plateformeAbacus360 Banking de Regnology est une solution de référer pour la gestion du reporting réglementaire national et international, du reporting prudentiel, reporting statistique et autres. Des institutions financières de renom représentant plus de 1 000 entités de reporting utilisent les solutions de Regnology, y compris les banques européennes sous supervision MSU directe, assureurs, et fournisseurs de services financiers.

À propos de La Banque Postale

Au côté de ses filiales, notamment CNP Assurances, La Banque Postale est un chef de file européen spécialisé dans le secteur bancaire et assurantiel, classé 11e dans la zone euro en termes d'actifs au bilan. Son modèle d'entreprise diversifié lui permet de soutenir 20 millions de clients particuliers et professionnels avec une gamme exhaustive de produits accessibles à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale propose des services bancaires locaux via 17 000 points de contact, dont 7 300 bureaux de poste, dans toute la France. La Banque Postale est également un leader en matière de finance durable, classé parmi les meilleurs acteurs du marché par les agences de notation non financières. Son plan stratégique, "La Banque Postale 2030", fixe l'ambition de devenir la banque favorite des Français, avec une offre intégrée et omnicanal de services bancaires et assurantiels s'appuyant sur trois marques distinctes: La Banque Postale, sa banque pour les opérations du quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile, et BPE, sa banque privée. En tant que banque de proximité, La Banque Postale met tout en oeuvre pour concevoir une transition équitable vers une économie et une société capables de relever les défis environnementaux, sociaux, régionaux et numériques.

À propos de Regnology

Regnology est un chef de file technologique qui s'est fixé pour mission d'apporter la sécurité et la stabilité aux marchés financiers. Forts d'une spécialisation exclusive en reporting réglementaire et d'une clientèle constituée de plus de 7 000 institutions financières, 30 régulateurs et 20 autorités fiscales, nous nous positionnons de manière unique afin de générer un niveau supérieur de qualité des données, d'efficience et de réduction des coûts pour tous les acteurs du marché. Avec plus 800 employés répartis dans 12 pays et un modèle unifié d'acquisition de données, nos clients peuvent rapidement extraire de la valeur de nos solutions et rester aisément en conformité avec les évolutions réglementaires. Regnology a été créé en 2021 lorsque BearingPoint RegTech, une ancienne unité commerciale de BearingPoint Group, a uni ses forces à celles de Vizor Software, un chef de file mondial des technologies de réglementation et de supervision.

Pour de plus amples renseignements sur Regnology, rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Visitez notre site web: www.regnology.net

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 03:05 et diffusé par :