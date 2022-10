IEC Telecom enrichit son offre satcom avec Intelsat FlexMove





Le Groupe IEC Telecom, opérateur mondial de services de télécommunications par satellite, a officiellement annoncé aujourd'hui avoir conclu un nouveau partenariat avec Intelsat, société pionnière en matière de communications par satellite.

Avec la montée en puissance de la digitalisation, la dépendance à l'égard de la connectivité s'accroît. Les entreprises et organisations cherchent à assurer la continuité de leurs opérations, quel que soit le contexte. Sur site ou à distance, fixe ou en mouvement, la connectivité se doit d'être opérationnelle. Grâce à ses nombreux bureaux à travers le monde, le Groupe IEC Telecom est prêt à répondre à ces exigences en tant que nouveau partenaire du service satellite très haut débit Intelsat FlexMove.

Réputée pour son réseau de télécommunications fixes et mobiles, Intelsat exploite une flotte de satellites en bande Ku qui assure une connectivité fiable pour les zones dont la couverture GSM est faible ou inexistante, ainsi qu'une puissante solution de secours pour les entreprises.

« Nous sommes enthousiastes face aux possibilités offertes par la connectivité FlexMove et par l'arrivée d'IEC Telecom en tant que partenaire privilégié des solutions FlexMove », déclare Joel Schroeder, Directeur des Services mobiles terrestres, chez Intelsat. « IEC Telecom offre désormais des plans de service FlexMove qui sont vendus au gigaoctet (Go) et qui peuvent être proposés sur plusieurs terminaux ».

Intelsat a certifié plusieurs terminaux satellitaires pouvant bénéficier du service FlexMove pour une utilisation récurrente, saisonnière, occasionnelle ou événementielle. Cette polyvalence offre une grande flexibilité aux utilisateurs exerçant de grandes opérations à distance dans le monde entier. FlexMove est notamment disponible sur les antennes Starwin et Satcube pour une utilisation fixe et Kymeta pour une utilisation en mouvement. Ces terminaux compacts et portables ne nécessitent pas d'installation compliquée et peuvent être mis en service dès que nécessaire. Cela les rend particulièrement utiles et pratiques pour les missions humanitaires, dont les actions nécessitent une réponse rapide.

"Nous sommes ravis d'élargir notre offre avec le nouveau service d'Intelsat. Combiné avec les applications optimisées d'IEC Telecom, FlexMove aidera nos clients à accroitre leur productivité, à réduire leurs dépenses opérationnelles et à profiter des avantages de la digitalisation, même dans les endroits les plus reculés", a expliqué Erwan Emilian, Associé et PDG du Groupe IEC Telecom.

20 fois plus rapide que les solutions satellitaires mobiles actuelles, Intelsat FlexMove supprime les difficultés liées à la gestion de la disponibilité de la bande passante permettant aux entreprises de réaliser de belles économies. Les applications optimisées d'IEC Telecom sont conçues pour fournir des services digitaux sur mesure tout en minimisant la consommation de la bande passante, ce qui en fait un atout apprécié par les utilisateurs de télécommunications par satellite. Ces services à valeur ajoutée comprennent l'IoT, la télémédecine, la maintenance à distance, la surveillance, et plus encore.

La fiabilité des télécommunications par satellite est une composante essentielle du progrès technologique. Elle offre une solution à la fracture numérique, ouvrant la voie à une société plus inclusive et égalitaire. Ecotone Analytics rapporte que chaque dollar investi dans l'accès numérique génère 2,40 dollars de rendement sociétal, entraînant une croissance du PIB et une diminution des dépenses en services sociaux (Kalmus et al., 2022). Ce nouveau partenariat Satcom vise à contribuer à cette grande cause. Les activités d'IEC Telecom via la couverture mondiale d'Intelsat ouvrent ainsi de nouveaux horizons aux secteurs public et privé à travers le monde.

