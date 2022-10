Lancement de Orderly Network sur le réseau principal le 11 octobre





Le lancement public, qui vise à alimenter la plateforme d'échange décentralisée WOOFi DEX, donne l'occasion à Orderly Network de présenter sa feuille de route

NASSAU, Bahamas, 12 octobre 2022 /CNW/ - Orderly Network, une solide infrastructure de négociation décentralisée qui offre des opérations au comptant et à terme ne nécessitant aucune autorisation, et soutenue par la chaîne de blocs NEAR, sera disponible sur le réseau principal le 11 octobre. Le lancement prévu alimentera la plateforme d'échange décentralisée WOOFi DEX avec l'infrastructure du carnet d'ordres de Orderly, ce qui permettra aux négociants professionnels d'avoir accès à des liquidités importantes.

« Ce lancement fait suite au succès obtenu par TestNet, qui a généré plus de 75 000 utilisateurs en seulement dix semaines, un volume de 2,2 milliards de dollars sur WOOFi DEX et 764 000 transactions opérées sur la chaîne de blocs. En commençant par WOOFi DEX, nous offrirons une infrastructure de négociation centralisée au niveau financier en tirant parti de l'expérience de notre incubateur WOO Network et de NEAR dans la création de plateformes de négociation et d'échanges décentralisés », a déclaré Ran Yi, cofondateur de Orderly Network.

Parallèlement au lancement, Orderly Network a également présenté sa feuille de route des innovations qui seront apportées à l'infrastructure, y compris les échanges perpétuels, les carnets d'ordres au sein du secteur de la chaîne de blocs, la réserve communautaire, les prêts et emprunts, et la fonctionnalité d'échange.

« Nous avons également présenté notre feuille de route alignée sur notre objectif de fournir l'infrastructure de liquidité la plus robuste possible sur laquelle pourront s'appuyer toutes les applications décentralisées. Les mesures que nous prenons permettront d'éliminer davantage les obstacles à l'entrée pour les applications DeFi (finance décentralisée) tout en faisant progresser l'offre globale de finance décentralisée sur NEAR », a ajouté Ran Yi.

« Nous sommes ravis du lancement du réseau principal de l'équipe du Orderly Network sur NEAR, a déclaré Illia Polosukhin, cofondateur de NEAR. Orderly propose une approche unique, intégrant la détention par l'utilisateur et la composabilité à un marché décentralisé tout en maintenant l'expérience de négociation de l'utilisateur au même niveau que celle offerte par les analogues dépositaires. Cela pourrait devenir la nouvelle norme de négociation, plus juste et plus rapide, et ouvrir davantage de cas d'utilisation dans l'écosystème de finance décentralisée de NEAR.

En juillet de cette année, Orderly Network a recueilli plus de 20 millions de dollars américains grâce à des rondes d'investissements stratégiques menées auprès d'un groupe composé d'une institution financière et de poids lourds du secteur du cryptocapital de risque, parmi lesquels Pantera Capital, Dragonfly Capital et Sequoia China.

Pour s'assurer la liquidité des paires de transactions après le lancement public de Orderly, les teneurs de marchés AlphaGrep, Kronos Research et LedgerPrime fourniront la liquidité initiale. Afin d'accroître davantage la liquidité, Orderly Network lancera des fonds communs de prêts communautaires grâce auxquels les détenteurs de jetons pourront prêter des actifs à des teneurs de marchés tout en profitant d'une provision de liquidité unilatérale offrant des rendements durables.

Le secteur de la finance décentralisée évolue rapidement, et Orderly Network s'efforce de répondre aux besoins des négociants professionnels et des clients institutionnels en offrant un accès infaillible aux actifs numériques. En s'appuyant sur l'une des dix principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, WOO Network, et sur NEAR, une chaîne de blocs publique de premier plan de couche 1 pour un large éventail d'applications décentralisées, Orderly permet aux négociants d'exécuter des ordres directement au moyen de contrats intelligents tout en offrant la flexibilité souhaitée en matière de volume et de prix des ordres.

À propos de nous

Orderly Network est un protocole d'échange décentralisé ne nécessitant aucune autorisation qui est soutenu par NEAR. Fondé en avril 2022 dans le but de créer l'infrastructure de liquidité la plus robuste sur laquelle les applications décentralisées peuvent s'appuyer, Orderly Network offre une exécution de premier plan sur le marché avec un faible temps de latence, des frais minimes et un accès à de nombreuses options de liquidité. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

