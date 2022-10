Shanghai Electric achève la phase B de la cinquième étape du parc solaire MBR à Dubaï 17 jours avant l'échéance établie





SHANGHAI, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture des opérations commerciales de la phase B de la cinquième étape a eu lieu le 10 octobre sur le site du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR, étape V) de Shanghai Electric. La production d'électricité à des fins commerciales au sein de cette installation a commencé 17 jours avant l'échéance établie, marquant ainsi une étape importante dans la construction de l'installation de Shanghai Electric.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement officiel des opérations commerciales de la phase B de la cinquième étape du projet MBR 17 jours avant l'échéance établie, a déclaré Qiu Minghua, vice-directeur général de Shanghai Electric, lors de la cérémonie. Notre entreprise prévoit de terminer le transfert subséquent et d'entreprendre la construction de la phase C en temps et lieu. »

En outre, Omar Al-Hassan, chef de la direction de Shuaa Energy 3, la société chargée de la mise en oeuvre du projet, a également exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à toutes les parties concernées pour leur travail acharné et leurs réalisations en matière de construction, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture.

La construction du projet avait été marquée par une série de défis liés à la pandémie, comme l'augmentation des prix des matières premières, de la main-d'oeuvre et du transport, et l'incapacité d'expédier les modules photovoltaïques (PV) sur le site dans les délais prévus. Pour surmonter ces défis, une équipe de crise composée de spécialistes des affaires a été mise sur pied afin de résoudre les problèmes avec toutes les parties concernées. Après plusieurs séries de discussions, Shanghai Electric et les parties concernées ont conclu une entente, permettant ainsi le retour du projet sur la bonne voie; ultimement, les équipes ne se sont pas contentées de respecter l'échéance, mais l'ont devancée.

En juillet 2022, la livraison de certains lots de modules a de nouveau été retardée. En réponse à ce problème, une équipe a été mobilisée pour accélérer les opérations. Grâce aux efforts continus, tout le temps perdu dans l'exécution du projet a été rattrapé en quelques semaines. Après 13 jours de tests de fiabilité et de performance, l'équipement de la phase B a été approuvé par l'exploitant du réseau électrique local et mis officiellement en service d'un point de vue commercial 17 jours avant l'échéance établie, ce qui marque un autre jalon important de l'étape V du projet MBR.

*Le projet est divisé en trois phases - A, B et C, chacune d'une capacité de 300 MW. La mise en service de la phase A a eu lieu en juillet 2021. La conception de la phase C a été achevée provisoirement, ce qui signifie que les préparatifs pour sa construction, notamment la livraison de l'équipement et la pose de câbles souterrains, sont en cours.

Les responsables de la mise en oeuvre du projet ont déclaré qu'ils continueraient de faire tout ce qui est nécessaire pour surmonter les défis, comme ceux causés par les effets de la pandémie auxquels ils ont été confrontés lors de la mise en oeuvre de la phase B (notamment les problèmes de personnel), afin que la mise en service et le lancement des opérations commerciales de la phase C puissent avoir lieu le plus tôt possible.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) est un fabricant d'équipements haut de gamme d'envergure internationale, axé sur l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'infrastructure intelligente pour fournir des systèmes de qualité industrielle écologiques et intelligents. Il jouit d'un rayonnement international au sein des secteurs des nouvelles énergies, des énergies propres et efficaces, de l'automatisation, des dispositifs médicaux et de la protection de l'environnement.

