Le VIH/sida n'est PAS fini! déclare AHF

Alors que le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida et ses partenaires se rassemblent dans le cadre d'une réunion d'urgence en Afrique du Sud sur la prévention du VIH cette semaine, AIDS Healthcare Foundation (AHF) invite ONUSIDA, les dirigeants gouvernementaux, et toutes les parties prenantes à concentrer rapidement la réponse mondiale au VIH/sida sur les tests, l'amorce des traitements, et la présentation tardive.

La réunion de trois jours sur la prévention porte sur les 1,5 million de nouvelles infections au VIH en 2021, soit 1 million de plus que l'objectif de 2020 de 500 000, selon ONUSIDA. Vingt-huit pays représentant 75% de toutes les nouvelles infections au VIH dans le monde font partie des participants à la réunion, dont la mission est de "...fixer des objectifs et de mettre en oeuvre des programmes de prévention précise", selon une récente déclaration.

"Le résultat de cette réunion doit être un sentiment d'urgence renouvelé quant à la nécessité de mettre à l'échelle des tests, traitements et initiatives ciblées pour le VIH afin de prendre en charge les présentations tardives", déclare Dr Penninah Iutung, AHF Africa Bureau Chief. "La lutte contre le VIH/sida est loin d'être terminée, l'"autre pandémie" nécessite l'attention immédiate du monde si nous voulons éviter des millions de décès et protéger les communautés les plus vulnérables, en particulier les populations clés, y compris les jeunes femmes et les filles en Afrique subsaharienne."

Le monde sera toujours confronté à des foyers de maladies infectieuses comme la COVID-19 et la variole du singe. C'est pour cela que toutes les parties prenantes, y compris ONUSIDA, les gouvernements, la société civile, et le secteur privé, doivent garantir une solide réponse face au VIH/sida malgré les autres urgences sanitaires. De précieux progrès ont été réalisés au fil des décennies, mais ces avancées fragiles seront perdues si la priorité absolue n'est pas que tout le monde puisse être testé et démarrer immédiatement un traitement, si nécessaire.

