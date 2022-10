Velodyne Lidar signe une entente pluriannuelle avec Yamaha Motor





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui une entente pluriannuelle pour fournir ses capteurs lidar à Yamaha Motor pour eve autonomy, une coentreprise entre Yamaha Motor et Tier IV, Inc. Le service autonome de transport de marchandises d'eve autonomy, eve auto, fournit un soutien logistique aux usines pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Velodyne a déjà commencé à expédier des capteurs à Yamaha Motor pour soutenir le lancement d'eve auto en octobre 2022.

Yamaha Motor utilise les capteurs lidar Puck de Velodyne pour fournir des capacités de localisation et de circulation à son service de transport automatisé tout-en-un eve auto. Les capteurs lidar de Velodyne permettent aux petits véhicules électriques de circuler de manière autonome dans les usines.

eve auto est une solution complète qui offre aux clients une installation rapide ne nécessitant aucune construction. Conçu pour les applications intérieures et extérieures, eve auto permet aux clients de transporter des marchandises de manière autonome. Sa capacité de remorquage est de 1 500 kg et permet de franchir des pentes allant jusqu'à 7 degrés et des interstices allant jusqu'à 3 cm. Avec un support opérationnel offrant des services de gestion de flotte et de cartographie, le modèle d'abonnement d'eve auto met à la disposition des clients la maintenance et les derniers logiciels. Les capacités autonomes d'eve auto sont rendues possibles grâce à la technologie lidar de Velodyne et peuvent être connectées aux infrastructures existantes et aux systèmes externes via une API Web.

« Les capteurs polyvalents et performants de Velodyne aident eve auto à fournir une solution automatisée robuste à nos clients », a déclaré Takahiro Watanabe, directeur général de la division du développement des nouvelles activités chez Yamaha Motor. « La technologie lidar de Velodyne offre la portée, la précision et la résolution nécessaires pour que notre solution puisse circuler dans des environnements d'usine intérieurs et extérieurs complexes ».

« eve auto de Yamaha Motor transforme le secteur de la logistique d'usine en offrant une solution globale complète de transport autonome », a déclaré Laura Wrisley, vice-présidente senior des ventes mondiales, Velodyne Lidar. « Équipé des capteurs lidar Puck de Velodyne, eve auto est un service convivial qui peut réduire considérablement la barrière d'accès pour les entreprises qui souhaitent des solutions de transport autonome afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des usines ».

Pour plus d'informations, veuillez contacter Velodyne Sales au 669.275.2526 ou [email protected].

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) ouvre une nouvelle ère de la technologie autonome avec l'invention des capteurs lidar à vision périphérique en temps réel. Velodyne, leader mondial de la technologie lidar, est connu pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et les capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent la flexibilité, la qualité et les performances nécessaires pour satisfaire les besoins de nombreux secteurs, notamment la robotique, l'industrie, les infrastructures intelligentes, les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Grâce à une innovation permanente, Velodyne s'efforce de transformer des vies et des collectivités grâce aux progrès d'une mobilité plus sûre pour tous.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans s'y limiter, toutes les déclarations autres que les faits historiques et comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les marchés cibles de Velodyne, les nouveaux produits, les actions de développement et la concurrence. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « estimations », « projeté », « s'attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l'intention », « pense », « cherche », « il est possible que », « sera », « devrait », « avenir » et l'emploi d'autres mots ou expressions similaires (ou les formes négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de Velodyne, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants, parmi d'autres, qui peuvent affecter les résultats réels comprennent les incertitudes concernant la réglementation gouvernementale et l'adoption du lidar, l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d'acceptation des produits de Velodyne par le marché ; le succès d'autres produits et services concurrents liés aux lidars et aux capteurs existants ou qui peuvent devenir disponibles ; les incertitudes liées aux litiges actuels de Velodyne et aux litiges potentiels impliquant Velodyne ou la validité ou l'applicabilité de la propriété intellectuelle de Velodyne ; et les conditions générales de l'économie et du marché ayant un impact sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour de plus amples informations sur les risques et incertitudes liés aux activités de Velodyne, veuillez vous reporter aux sections « Discussion et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » et « Facteurs de risque » des documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, mais sans s'y limiter, son rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date du présent communiqué. Velodyne ne s'engage aucunement à mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que la loi ne l'exige.

