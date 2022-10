XPENG X2 réalise son premier vol public à Dubaï





XPENG AEROHT, la plus grande société de voiture volante en Asie et une filiale de XPENG, a effectué aujourd'hui le premier vol de sa voiture volante électrique, la XPENG X2, au Skydive Dubai.

Il s'agit de la première présentation publique de la XPENG X2, après avoir réalisé l'évaluation des risques opérationnels et obtenu un permis de vol spécial auprès de l'autorité de l'aviation civile de Dubaï (DCAA). Ce premier vol a été suivi par plus de 150 participants, notamment des représentant du consulat de Chine à Dubaï, de la Chambre de commerce international de Dubaï, de la DCAA, du département de l'Économie et du Tourisme de Dubaï, du Dubai World Trade Centre et des médias internationaux. Ce premier vol a été précédé par une allocution présentant la X2 et l'avenir de la mobilité par le vice-président du conseil et président de XPENG, Brian Gu, à l'occasion de la journée d'ouverture du GITEX au Dubai World Trade Centre.

Le vol public s'est déroulé au Skydive Dubai, situé à côté de The Palm, offrant ainsi d'excellentes conditions d'espace aérien et des vues panoramiques sur la ville pour ancrer ce vol historique dans un contexte à couper le souffle.

Brian Gu, vice-président du conseil et président de XPENG: "La présentation publique de la XPENG X2 à Dubaï représente un jalon majeur pour XPENG AEROHT et l'écosystème international des voitures volantes. Dubaï est une ville de renommée mondiale en termes d'innovation. C'est pour cette raison que nous avons décidé de réaliser le premier vol public de la X2 ici. Le vol d'aujourd'hui est une étape majeure pour XPENG dans l'exploration de l'avenir de la mobilité."

Le premier vol public de la XPENG X2 a reçu un important soutien de la Chambre de commerce international de Dubaï. Cette dernière s'est largement impliquée dans tout le processus, depuis le lancement du projet, en fournissant des conseils à XPENG AEROHT. Le président intérimaire et PDG Hassan Al Hashemi a assisté à l'événement et déclaré: "Le premier vol public de la voiture volante X2 changera la donne pour la mobilité future. La voiture volante est la quintessence de l'ambition, de l'innovation et d'une vision avant-gardiste, qui a toujours inspiré Dubaï et ses dirigeants. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'un moment historique qui définira les 50 prochaines années."

La voiture volante XPENG au GITEX GLOBAL

GITEX GLOBAL 2022, un des principaux salons technologiques au monde, a débuté le 10 octobre au Dubai World Trade Centre. La 42e édition de l'événement compte 5 000 entreprises et 100 000 participants dans 170 pays, rassemblant les entreprises les plus avancées et les esprits les plus brillants pour parler de diverses questions technologiques, y compris l'avenir de la mobilité. La voiture volante XPENG X2, présentée au pavillon XPENG AEROHT (Za'abeel, hall 3), a captivé des milliers de visiteurs dès le premier jour du GITEX.

Trixie LohMirmand, vice-présidente exécutive, gestion événementielle du Dubai World Trade Centre, l'organisateur du GITEX GLOBAL, déclare: "GITEX a créé des moments charnières au fil des ans. Aujourd'hui, nous sommes fiers de soutenir le premier vol public de cette voiture volante pionnière, la XPENG AEROHT X2, en partenariat avec le Dubai International Chamber. Les voitures volantes électriques sont l'avenir du déplacement, et il est formidable de voir l'histoire s'écrire ici."

À propos de la voiture volante électrique XPENG X2

La XPENG X2 est la cinquième génération de voitures volantes développées et fabriquées indépendamment par XPENG AEROHT. Pour la première fois, la X2 adopte un habitacle fermé avec un design minimaliste en forme de goutte, un aspect de science-fiction, et une aérodynamique à haute efficience pour atteindre une performance optimale en vol. Afin de réduire le poids, la XPENG X2 est dotée d'une structure entièrement en fibre de carbone.

La XPENG X2 est une voiture volante à deux places. Elle n'émet aucune émission de dioxyde de carbone durant le vol et représente une véritable avancée dans le transport urbain écologique. Elle sera la solution parfaite pour les futurs vols urbains à basse altitude et les déplacements de courte distance, comme pour le tourisme et le transport médical.

La XPENG X2 est équipée de deux modes de conduite: manuelle et autonome. Durant le vol autonome, les passagers découvrent une expérience de vol sûre et intelligente avec des opérations simples de démarrage, de retour et d'atterrissage.

Le vol de la XPENG X2 à Dubaï devient réalité

La XPENG X2 a passé l'évaluation spécifique des risques opérationnels, en travaillant en partenariat avec la DCAA, qui a accordé un permis pour effectuer son premier vol public à Dubaï. Une équipe de XPENG AEROHT a recueilli les informations techniques auprès de l'équipe X2 R&D et, en ce qui concerne le modèle standard international, a élaboré le concept et le manuel opérationnel du vol de démonstration de la X2, et a évalué les risques opérationnels. Avec l'assistance de la Sanad Academy et l'autorité de l'aviation civile de Dubaï, le plan d'atténuation des risques a été développé pour garantir la sécurité du premier vol public de la X2.

Durant le test, la XPENG X2 a reçu une appréciation des examinateurs de la DCAA en matière de stabilité, ainsi que pour la standardisation de l'ensemble du processus des opérations de vol. Cette évaluation de la XPENG X2 est la première fois pour la Chine qu'un véhicule volant autonome avec pilote réalise une évaluation des risques opérationnels à l'étranger. XPENG AEROHT devient ainsi la première entreprise à réussir cette évaluation à Dubaï dans cette catégorie de poids spécifique.

XPENG AEROHT annoncera de nouvelles mises à jour pour la sixième génération de voiture volante lors de la 1024 XPENG Tech Day

XPENG AEROHT dévoilera l'avancée cruciale de R&D pour la sixième génération de voitures volantes, y compris la configuration, le design extérieur, et la méthode de conduite aérienne à l'occasion de la 1024 XPENG Tech Day de cette année (24 octobre 2022).

Dotée de modes de conduite manuelle et automatique, cette voiture volante électrique de prochaine génération, qui est capable d'évoluer dans l'air et sur la route, représente une véritable transformation pour passer d'une mobilité de deux à trois dimensions. En plus de répondre à la demande en déplacements quotidiens, cette solution peut ouvrir la voie au système de déformation rabattable pour permettre le décollage et l'atterrissage verticaux pour un vol avec pilote à basse altitude.

À propos de XPENG AEROHT

XPENG AEROHT, une filiale de XPENG, est la plus grande société de voitures volantes d'Asie. En intégrant les véhicules intelligents et l'aviation moderne, nous nous engageons à produire la voiture volante électrique intelligente la plus sûre pour des utilisateurs individuels. Dans le futur, nous fournirons des produits et des solutions dans le domaine des transports 3D.

Créée en 2013, la société a accumulé 15 000 vols avec pilotes. La société a remporté de multiples distinctions de conception industrielle, notamment le Red Dot Award, l'IF Award, et l'IDEA Design Award.

XPENG AEROHT avait levé plus de 500 millions USD dans le cadre de son financement de capital de série A au 19 octobre 2021. Le cycle de financement est dirigé par IDG Capital, 5Y Capital et XPeng Inc., avec la participation d'un consortium d'investisseurs de renom, dont Sequoia China, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures et Yunfeng Capital.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.aeroht.com.

À propos de XPENG

XPENG est un chef de file technologique qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions de mobilité intelligente. Nous explorons la diversité de la mobilité, y compris les véhicules électriques (VE), les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), et la robotique. Nous oeuvrons pour créer un avenir de la mobilité qui utilise une intelligence réfléchie et empathique pour améliorer l'expérience de conduite.

XPENG s'engage en matière de R&D en interne. Près de 40% de ses employés travaillent dans des domaines liés à la R&D pour développer son portefeuille de produits. La Société a créé un Advanced Driver Assistance System (XPILOT) full stack, ainsi qu'un système d'exploitation intelligent (Xmart OS) pour une expérience optimisée en voiture. XPENG a mis au point des systèmes centraux de véhicule pour des capacités de conduite optimisées, notamment des groupes motopropulseurs et une architecture électronique avancée.

Basé à Guangzhou, en Chine, XPENG dispose de bureaux multirégionaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen, dans la Silicon Valley, et à San Diego. En 2021, la Société a établi son siège européen à Amsterdam, et compte d'autres bureaux dédiés à Copenhague, Munich, Oslo, et Stockholm. Les VE de XPENG sont fabriqués dans le site détenu en exclusivité de Zhaoqing, en Chine. Afin de renforcer notre capacité de production, deux nouveaux sites de fabrication détenus en propre de VE intelligents à Guangzhou et Wuhan sont en construction.

Pour plus d'informations sur XPENG et pour connaître la disponibilité de nos produits dans chaque région, veuillez visiter notre site: www.heyxpeng.com

