Les enquêtes de Sermo révèlent que 87 % des médecins du monde entier déplorent l'absence de directives sur la manière de traiter les patients qui souffrent d'effets à long terme de la Covid

Une nouvelle enquête de Sermo, communauté en ligne de médecins et chef de file des informations sur les professionnels de santé à l'échelle mondiale, révèle que la majorité des médecins déplorent l'absence de directives cliniques pour diagnostiquer et traiter les patients souffrant d'effets à long terme de la Covid dans le cadre de leur pratique médicale. L'enquête portant sur plus de 1 100 médecins du monde entier a trouvé que 86 % déploraient l'absence de recommandations cliniques sur la manière de diagnostiquer les effets à long terme de la Covid, et que 87% déploraient l'absence de recommandations cliniques sur la manière de traiter les patients souffrant d'effets à long terme de la Covid.

Les effets à long terme de la Covid sont la préoccupation numéro un à la fois des médecins et des patients :

Les effets à long terme de la Covid constituent une question urgente pour de nombreux médecins. 62 % des médecins interrogés ont indiqué remarquer une augmentation des symptômes liés aux effets à long terme de la Covid chez leurs patients, et 71 % ont indiqué remarquer une plus grande préoccupation des patients concernant les effets à long terme de la Covid. Les médecins sont également tout à fait au courant des effets à long terme potentiels de la Covid sur leurs patients qui développent de nouveaux problèmes de santé, étant donné que plus de la moitié (57 %) des médecins interrogés voient des patients nouvellement diagnostiqués comme ayant un autre problème de santé (maladies auto-immunes, syndrome du côlon irritable, myocardite, fibrillation auriculaire, etc.) à la suite d'une infection Covid. Les effets à long terme de la Covid affectent également la santé mentale des patients car 77 % des médecins interrogés ont fait remarquer une augmentation des problèmes de santé mentale parmi ceux de leurs patients qui souffrent des effets à long terme de la Covid.

Les médecins américains recommandent de recevoir le nouveau rappel Covid bivalent, mais les patients ne sont pas intéressés :

L'indifférence à l'égard des rappels est élevée parmi les patients qui sont déjà vaccinés. Tandis que 87 % des médecins interrogés basés aux États-Unis recommandent que les patients reçoivent le nouveau rappel Covid bivalent, plus de la moitié (54 %) des médecins signalent la réticence des patients déjà vaccinés. Lorsqu'on leur a demandé d'expliquer les raisons de cette réticence, les médecins interrogés ont fait savoir que les patients déclarent le plus souvent qu'ils seront infectés de toute manière (58%), invoquant ensuite avoir « surmonté » la fatigue pandémique (57%), et mentionnant enfin leur crainte de se sentir mal après le rappel (48 %). Les patients sont également prêts à prendre le risque de décider à quel moment ils estimeront avoir besoin de recevoir le nouveau rappel, étant donné que près d'un quart (24 %) des médecins interrogés basés aux États-Unis ont dit que les patients avaient exprimé le désir d'attendre de recevoir le rappel jusqu'à ce qu'il y ait une augmentation des cas au niveau local.

L'absence de directives claires ont été parmi les autres raisons que les médecins ont entendues de la part de leurs patients déjà vaccinés pour expliquer leur refus de recevoir le nouveau rappel Covid bivalent :

33 % des médecins interrogés ont signalé que les patients ne savaient pas quand recevoir le rappel parce qu'ils avaient récemment été infectés.

17 % des médecins interrogés ont signalé que les patients ne savaient pas si le rappel bivalent était disponible pour leur marque de vaccin.

« Les effets à long terme de la Covid sont une crise pandémique secondaire qui met au défi à la fois les médecins et les patients », a fait savoir Claudia Martorell, MD MPH FACP, membre du Comité consultatif médical de Sermo.« Les complexités des effets à long terme de la Covid et l'absence de directives cliniques sur la manière de les traiter sont une source de frustration grandissante pour un grand nombre de médecins qui s'efforcent d'aider leurs patients. »

En plus d'être confrontés à la résistance manifestée par certains patients déjà vaccinés à l'égard du rappel, les médecins interrogés ont signalé qu'un certain nombre de leurs patients continuent d'être mal informés. Près de la moitié (48 %) des médecins interrogés basés aux États-Unis ont signalé entendre des informations erronées de la part de leurs patients à propos du nouveau rappel Covid bivalent. Parmi les informations erronées qu'ils entendaient le plus souvent de la part des patients, les médecins interrogés ont indiqué entendre le plus souvent qu'il est inutile de recevoir un rappel si vous avez déjà été atteint par le coronavirus (68 %), suivi par l'argument selon lequel le vaccin a été développé dans la précipitation et qu'il n'y a pas suffisamment de données cliniques (58 %).

Cette enquête a été effectuée dans le cadre de l'enquête baromètre continue de Sermo. L'enquête a inclus plus de 1 100 médecins du monde entier qui ont été interrogés entre le 22 et le 26 septembre 2022. Pour en savoir plus sur les conclusions de l'enquête, veuillez consulter le site : app.sermo.com/barometer.

