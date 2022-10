NuriFlex a achevé avec succès le premier tour de table de ventes privées de jetons NuriTopia $NBLU





NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, « NuriFlex ») a annoncé qu'elle avait achevé avec succés son premier tour de table de ventes privées de jetons $NBLU. Le jeton $NBLU est destiné à fonctionner comme un jeton natif de NuriTopia. (www.nuritopia.io), qui est une plateforme de métaverse pour les interactions sociales des utilisateurs mondiaux.

Alors que NuriFlex a lancé avec succès les canaux communautaires de NuriTopia (Telegram : NuriTopia et NuriTopia Korea) et a réalisé le premier tour de table de ventes privées de $NBLU, le jeton natif de NuriTopia. La société prévoit maintenant de se concentrer sur l'expansion de l'écosystème commercial de NuriTopia et sur la cotation du jeton $NBLU sur une bourse mondiale.

Il existe environ 90 000 membres qui interagissent et partagent diverses informations sur les canaux de la communauté NuriTopia (Telegram : NuriTopia et NuriTopia Korea, Twitter), et l'événement de pré-enregistrement se poursuivra jusqu'au 31 octobre 2022 pour tous les membres de la communauté. Pour tous les membres qui se seront préenregistrés, il y aura des articles exclusifs pour les préenregistrés qui pourront être utilisés plus tard dans NuriTopia ; en outre, ceux qui fourniront une adresse de portefeuille cryptographique recevront 50 jetons $NBLU gratuits (offre limitée aux 40 000 premiers préenregistrés). NuriFlex organisera une autre série d'événements avec de nombreuses récompenses en novembre.

La plateforme de métaverse NuriTopia développée par NuriFlex est un lieu virtuel où tous ceux qui ont des hobbies et des intérêts similaires sont invités à communiquer et à interagir librement à l'aide de divers outils de communication (voix, vidéo, texte, animation, etc.) fournis par la plateforme. En outre, les utilisateurs peuvent créer des activités commerciales virtuelles telles que la publicité B2B ou B2C, les transactions NFT, le commerce électronique, etc.

À propos de NuriFlex Holdings Inc.

Située à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca) est une société mère du groupe NuriFlex, qui comprend NuriFlex Inc. (États-Unis) (www.nuriflex.com), NuriFlex Co., Ltd. (Corée) (www.nuriflex.co.kr), NuriVoice Co., Ltd. (Corée) (www.nurivoice.com), NuriVista Co., Ltd. (Corée) (www.nurivista.com), NuriBill Co., Ltd. (Corée) (www.nuribill.com), MediHub Co., Ltd. (Corée) (www.medihub.kr), etc. NuriFlex Group fournit des solutions telles que la plateforme de métaverse, le paiement numérique, la plateforme AMI & Energy, la plateforme VoIP et communication et la plateforme de conseil médical.

