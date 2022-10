Minière O3 dépose un rapport technique pour le projet Marban Ingénierie





VAL-D'OR, QC, le 11 oct. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») est fière d'annoncer que Minière O3 a déposé sur SEDAR (www.sedar.com) une étude de préfaisabilité (« EPF ») conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), pour son projet Marban Ingénierie, détenu à 100 % par la Société et situé à Val-d'Or au Québec, Canada.

Le rapport technique, intitulé « NI 43-101 Pre-feasibility Study of the Marban Engineering Project » et daté du 7 octobre 2022 (avec une date d'effet au 6 septembre 2022), a été préparé pour Minière O3 par Ausenco Engineering Canada Inc. en collaboration avec G Mining Services et WSP Canada (l'« EPF de Marban »).

Il convient de se référer au texte intégral de l'EPF de Marban pour les hypothèses, les réserves et les limitations relatives à l'EPF. L'EPF de Marban est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Minière O3.

La Société a le plaisir d'annoncer qu'il n'y a aucune différence importante entre les principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans l'EPF de Marban et le communiqué de presse de Minière O3 publié le 6 septembre 2022 (intitulé « Minière O3 termine l'étude de préfaisabilité du projet Marban Ingénierie avec une VAN après impôt de 463 M$ C, un TRI sans facteur d'endettement de 23,3 % et une production annuelle de plus de 160 000 oz Au »).

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Louis Gariépy, géo. (OIQ no 107538), vice-président à l'exploration de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des «?informations prospectives?» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », «?anticipe?» ou «?n'anticipe pas?», «?planifie?», «?budget?», «?échéancier?», «?prévisions?», «?estime?», «?est d'avis?», «?a l'intention?», ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société qui, au moment où elles ont été formulées, impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

