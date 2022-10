La ministre Gould annonce que le service de retrait du passeport dans les dix jours est maintenant offert au Centre Service Canada de Barrie, en Ontario





GATINEAU, QC, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Le personnel de Service Canada travaille d'arrache-pied pour servir les Canadiens et réduire les temps d'attente pour les passeports, alors qu'il fait face à une demande sans précédent. Depuis le 1er avril 2022, près de 1,2 million de passeports canadiens ont été délivrés. Service Canada continue de mettre en place diverses nouvelles mesures afin d'améliorer la prestation des services de passeport.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Maninder Sidhu a annoncé que, depuis le 5 octobre, 2022 le Centre Service Canada de Barrie, en Ontario, offre le service de retrait du passeport au même titre que les 12 autres endroits au pays ayant déjà été annoncés. Dès maintenant, les Canadiens ayant une preuve de voyage peuvent faire une demande et récupérer leur passeport dans les Centres Service Canada des 13 villes suivantes :

Ces 13 sites offrent le service en dix jours, ce qui n'est pas le cas des Centres Service Canada réguliers. Les Canadiens peuvent donc faire une demande de passeport dans l'un de ces sites, et leur passeport leur sera remis dans les dix jours ouvrables par la poste ou au moyen du service de retrait en personne. Les Canadiens qui ont besoin de leur passeport dans un délai de moins de dix jours ouvrables doivent se rendre à un bureau des passeports qui offre le service de retrait express ou urgent.

Service Canada s'est engagé à fournir des services à 90 % des Canadiens dans un rayon de 50 kilomètres de leur domicile. L'ajout de sites de retrait, dont le nouveau site à Barrie, permettra à de nombreux Canadiens de récupérer leur passeport en personne à un endroit situé plus près de chez eux.

Citation

« Les employés de Service Canada travaillent d'arrache-pied afin de répondre aux besoins des Canadiens en réduisant les délais de traitement des demandes de passeport, tout en trouvant aussi de nouvelles façons de rendre leurs services plus accessibles à tous les Canadiens. Nous continuerons à chercher des points à améliorer pour faire en sorte que les Canadiens reçoivent un service de la plus haute qualité. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Il est important pour les Canadiens d'obtenir les services gouvernementaux dont ils ont besoin à proximité de leur domicile, y compris les services de passeport. Je suis heureux que nous ayons pu ajouter Barrie au réseau des centres offrant le service de retrait du passeport en 10 jours. Ceci permettra de servir les Canadiens de toute la région de façon beaucoup plus pratique. »

- Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Maninder Sidhu

Les faits en bref

Depuis le 1 er avril 2022, Service Canada a délivré 1 198 419 passeports.

avril 2022, Service Canada a délivré 1 198 419 passeports. Pendant la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, Service Canada a délivré 52 763 passeports.

À partir de la semaine du 20 juin, des mesures de triage ont été mises en oeuvre dans 17 bureaux des passeports à l'échelle du pays.

Pendant la semaine du 26 septembre au 2 octobre, le temps d'attente dans le centre d'appel de passeport était, en moyenne, de 24 minutes.

Le 25 juillet, Service Canada a annoncé que le service de retrait était offert dans cinq bureaux des passeports supplémentaires : Brampton , Whitby , Pointe-Claire , Calgary Sundance et Richmond .

, , , Calgary Sundance et . Le 29 juillet, Service Canada a annoncé que les Canadiens qui ont envoyé une demande de passeport dûment remplie par la poste il y a plus de 20 jours ouvrables et qui voyageront dans les 20 prochains jours ouvrables peuvent se rendre à l'un des quelque 300 Centres Service Canada pour demander un transfert afin que leur demande soit traitée à temps pour leur voyage.

