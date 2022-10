Daniel Jutras nommé à la présidence du BCI





MONTRÉAl, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, à la présidence du Conseil d'administration pour un mandat de deux ans. Monsieur Jutras succède à monsieur Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke, qui présidait le BCI depuis juin 2019.

« Je remercie mes collègues rectrices et recteurs, membres du Conseil d'administration du BCI, de m'accorder leur confiance. Pour trouver des solutions aux grands défis que sont notamment les changements climatiques, le vieillissement de la population et la rareté de la main-d'oeuvre, la société québécoise peut miser sur ses établissements universitaires. À titre de nouveau président du BCI, je suis heureux de pouvoir faciliter la concertation des universités et de rendre possible leur action collective, au bénéfice de la collectivité » a déclaré monsieur Jutras.

Recteur de l'Université de Montréal depuis le 1er juin 2020, Daniel Jutras est diplômé en droit de l'Université de Montréal et de l'Université Harvard. De 1985 à 2020, il a oeuvré à la Faculté de droit de l'Université McGill où il a été tour à tour, professeur, vice-doyen, directeur de l'Institut de droit comparé, doyen, et titulaire de la Chaire Wainwright en droit civil. En plus d'avoir occupé différentes fonctions qui lui ont permis de contribuer à la vie publique et politique, notamment à titre de conseiller juridique principal de la juge en chef de la Cour suprême du Canada, la très honorable Beverley McLachlin, monsieur Jutras a obtenu plusieurs prix et distinctions, parmi lesquels l'insigne d'officier de l'Ordre du Canada.

À propos du BCI

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) est un organisme qui regroupe tous les établissements universitaires du Québec. Il a pour mission de favoriser la concertation de ses membres, de promouvoir leurs intérêts communs par le biais de représentations, ainsi que de faciliter le partage de services et l'échange de bonnes pratiques au sein du réseau universitaire québécois.

