Déclaration du ministre Blair sur la Semaine de la prévention des incendies

OTTAWA, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le président du Conseil privé du Roi et ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a lancé la Semaine de la prévention des incendies en prononçant la déclaration suivante :

« Cette semaine, c'est la Semaine des incendies au Canada.

Chaque année, on compte des milliers d'incendies dans les ménages canadiens; c'est pourquoi le thème de cette année « Le feu n'attend pas. Préparez un plan d'évacuation », est une invitation à tous les Canadiens et Canadiennes à élaborer un plan d'évacuation pour leur maisonnée, et à s'y exercer fréquemment.

En mesure de protection de votre famille, prenez le temps cette semaine de vérifier si votre plan d'évacuation tient compte des besoins de tous les habitants de la maison. Veillez à installer tous les avertisseurs de fumée nécessaires dans votre maison et vérifiez-en le fonctionnement une fois par mois. Enfin, prévoyez au moins deux points de sortie dans chaque pièce et exercez-vous à les utiliser. Toute la semaine, Sécurité publique Canada présentera des conseils en matière de prévention d'incendies sur Twitter à @Securite_Canada et sur Facebook à Prêt en cas d'urgence au Canada; suivez-nous pour connaître d'autres conseils simples au fil des jours.

La Semaine de la prévention des incendies est l'occasion par excellence de remercier les pompiers, les leaders en services de sécurité-incendie et les bénévoles qui protègent nos collectivités et de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sympathisons avec les familles confrontées à cette tragédie et les soutenons par l'intermédiaire du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants.

Nous savons bien que les blessures que subissent les pompiers ne sont pas que physiques et c'est pourquoi, grâce au Plan d'action sur les blessures de stress post-traumatique, nous améliorons l'accès aux traitements et éliminons la stigmatisation encore présente au sein de la collectivités des premiers répondants.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de nos foyers et de nos collectivités contre le danger des incendies. Pendant la Semaine de la prévention des incendies, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à passer à l'action et à adopter les mesures de protection contre les incendies, pour savoir quoi faire lorsque l'avertisseur de fumée résonne.

Pour connaître de bons conseils en préparation d'un plan d'urgence et apprendre comment vous préparer à tout type d'urgence, consultez le site www.preparez-vous.gc.ca/ ou suivez-nous sur Twitter à @Preparez_Vous. »

