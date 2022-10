Plus Compagnie étoffe son équipe de direction avec la création d'une équipe de leadership technologique





Trois nouvelles recrues, à savoir le Directeur de la technologie, le Directeur des données et de l'analyse et le Directeur des produits, ont pour objectif de poursuivre la stratégie de croissance de l'entreprise et de consolider les revenus.

QUÉBEC, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Plus Compagnie a annoncé aujourd'hui la création de son équipe de Leadership technologique avec l'embauche de Sujal Patel , Michael Cohen et Alex Côté . La nouvelle équipe de la Plateforme Plus Compagnie renforcera l'engagement de la société à fournir une collaboration créative et multidisciplinaire amplifiée par la technologie avec l'intention de créer des innovations dans le secteur.

S'appuyant sur la stratégie de croissance de Plus Compagnie, la création de ces nouveaux postes permettra d'améliorer les capacités de la société en matière de technologie et de données pour les besoins commerciaux actuels et futurs, d'intégrer l'infrastructure et les investissements à l'échelle mondiale et de générer des revenus accrus à partir des flux de technologie, du numérique et des données. En soutenant les employés et les clients de l'entreprise à l'échelle internationale en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, l'équipe de direction permettra aux agences de tirer parti des dernières technologies en vue d'atteindre leurs objectifs internes et externes.

« La formation d'une équipe de Leadership technologique était une priorité, car nous voulons améliorer la technologie avancée et les capacités de traitement des données de Plus Compagnie en donnant à nos agences des outils supplémentaires pour générer des idées et des résultats hors du commun pour nos clients», déclare Brett Marchand, PDG de Plus Compagnie. « Nos chefs d'agence continueront d'être des experts des activités de nos clients, dirigeant la stratégie, la créativité et l'exécution, alors que l'équipe de la Plateforme Plus Compagnie, nouvellement formée, ajoute un hub centralisé construisant des produits de technologie et des données avancés pour aider nos agences à fournir un travail de classe mondiale.»

Sujal Patel a été nommé Directeur de la technologie (CTO), assumant la responsabilité de l'exécution d'une stratégie mondiale en matière de technologie et de données pour soutenir les aspirations de croissance de Plus Compagnie. M. Patel rejoint Plus Compagnie après avoir occupé le poste de Directeur Global de la technologie au sein de l'agence de marketing numérique iCrossing et après avoir travaillé pour Digitas North America en tant que Vice-président principal de la technologie.

«Le rôle de CTO était une opportunité unique de travailler avec une entreprise qui permet à ses agences de conserver un esprit indépendant et une culture axée sur la créativité, tout en fonctionnant avec un haut niveau de collaboration entre les agences», déclare M. Patel. «Ce nouveau poste me donne l'occasion de développer une stratégie technologique permettant à notre entreprise d'être compétitive et de stimuler l'innovation dans un domaine en constante évolution. À terme, nous voulons améliorer l'expérience des employés et des clients, créer des efficacités opérationnelles qui conduisent à une prise de décision plus rapide et stimuler la croissance de l'entreprise grâce à des sources de revenus supplémentaires.»

Michael Cohen rejoint Plus Compagnie dans le rôle nouvellement créé de Directeur des données et de l'analyse. Il travaillera en étroite collaboration avec le réseau d'agences pour améliorer les offres aux clients, la sécurité des données et l'utilisation des nouvelles technologies. Michael Cohen rejoint l'entreprise en provenance de Marketing Evolution, où il occupait le poste de Directeur de l'exploitation. Sa grande expérience de l'apprentissage automatique et des algorithmes d'intelligence artificielle sera essentielle pour améliorer les données, les insights et les modèles économétriques indispensables au succès des campagnes des clients.

Alex Côté, quant à lui, endossera le rôle de Directeur des produits. Il se joindra à Plus Compagnie après avoir occupé le poste de Vice-président principal de la technologie chez Cossette, au sein de l'alliance des agences de l'entreprise. Après plus de 20 ans de collaboration avec Cossette et ses agences soeurs, Alex Côté utilisera sa connaissance intime des agences de l'entreprise pour développer des produits qui feront évoluer Plus Compagnie vers un rôle de leader de l'industrie en matière d'offre numérique et technologique pour les clients.

Pour en savoir plus sur Plus Compagnie et notre réseau d'agences, rendez-vous sur PlusCompany.com/fr ou en ligne @PlusCompany_ sur Twitter et Plus Company sur LinkedIn.

À propos de Plus Compagnie:

Fondée en 2021, Plus Compagnie est une alliance du 21e siècle qui regroupe les meilleures forces créatives au monde, en misant sur un nouveau modèle de services intégrés axé sur la collaboration et la synergie. Plus Compagnie rallie plus de 20 agences créatives qui tirent parti de leur connaissance approfondie de la culture, de la technologie et des données. Parmi ses agences figurent We Are Social et ses agences soeurs, Socialize, Hello, Kobe et Metta, fuseproject, All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citoyen Relations, Cossette, Cossette Média, Eleven, Gene, Impact Recherche, Jungle Media, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Magnet, Middle Child, PathIQ, Septième et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s répartis dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

