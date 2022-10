Nutrition Nord appuie le partenariat entre Harvest Manitoba et le conseil tribal d'Island Lake, qui permet d'offrir des services de banques alimentaires à environ 15 000 résidents dans la région d'Island Lake





WINNIPEG, MB, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les Canadiens ont le droit d'avoir accès à des aliments sains et abordables, peu importe où ils vivent. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires autochtones et nordiques pour améliorer les programmes de sécurité alimentaire en fonction des priorités et des solutions locales, surtout que l'inflation mondiale fait grimper le coût de la nourriture.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a félicité Harvest Manitoba, Anishininew Okimawin (Conseil tribal d'Island Lake) et Banques alimentaires Canada pour leur protocole d'entente visant à soutenir l'expédition et la distribution d'aliments à St. Theresa Point, à Wasagamack, à Garden Hill et à Red Sucker Lake. Par conséquent, les résidents de ces quatre communautés du nord du Manitoba peuvent désormais avoir accès aux services de banques alimentaires dans leurs communautés.

Harvest Manitoba est récemment devenue la première banque alimentaire enregistrée auprès de Nutrition Nord Canada, un programme du gouvernement du Canada qui favorise la sécurité alimentaire dans les communautés isolées du Nord. Dans le cadre de ce programme, les organismes de bienfaisance et les banques alimentaires peuvent maintenant demander des contributions pour le transport et la distribution d'aliments et d'articles ménagers essentiels dans les communautés nordiques admissibles. L'inclusion des banques alimentaires et des organismes de bienfaisance dans le programme de contributions de Nutrition Nord Canada aidera à répondre aux besoins immédiats des résidents les plus vulnérables des communautés nordiques et isolées, pendant que le programme continue à travailler avec les communautés pour trouver des solutions à long terme.

Nutrition Nord Canada continuera d'appuyer et d'encourager les partenariats entre les communautés nordiques et isolées et les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance importants, ainsi que les efforts déployés par les communautés pour renforcer la sécurité alimentaire. Les partenariats entre les communautés isolées, les banques alimentaires et d'autres organismes de bienfaisance constituent une étape importante vers le renforcement de la souveraineté alimentaire et la réduction de l'insécurité alimentaire dans le Nord.

Citations

«?Le partenariat entre Harvest Manitoba et le conseil tribal d'Island Lake est un pas important dans la lutte contre la sécurité alimentaire dans la région d'Island Lake. Bien que nous sachions qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour éradiquer l'insécurité alimentaire, les banques alimentaires ont maintenant accès à des contributions pour transporter et distribuer des aliments aux communautés admissibles et nourrir les résidents les plus vulnérables et leurs familles. Notre gouvernement poursuit son important travail avec ses partenaires autochtones et nordiques afin de mieux soutenir les priorités des résidents du Nord pour ce qui est de nourrir les familles.?»

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

«?Il a toujours été difficile pour les banques alimentaires de faire parvenir des aliments aux communautés éloignées des Premières Nations en raison des coûts élevés du transport. Ce partenariat, en collaboration avec les dirigeants des Premières Nations, aidera vraisemblablement à améliorer la sécurité alimentaire dans certaines des communautés les plus touchées au Manitoba. Harvest Manitoba tient à remercier le gouvernement du Canada d'avoir élargi le programme Nutrition Nord afin d'appuyer les efforts de nos banques alimentaires.?»

Vince Barletta

Président et directeur général de Harvest Manitoba

« Nous sommes un peuple résilient, mais en cas de besoin, nous nous tournons vers d'autres communautés pour nous aider. Nous sommes confrontés à une crise de la sécurité alimentaire dans notre région. Le coût élevé des aliments, du transport et des produits en raison de l'inflation sont des choses qui échappent à notre contrôle. J'applaudis Harvest Manitoba, Banques alimentaires Canada et Nutrition Nord Canada qui s'associent à nous pour trouver de véritables solutions pour s'attaquer de façon permanente à la sécurité alimentaire dans un esprit de réconciliation. »

Clarence Mason

Conseiller en développement social, Conseil tribal d'Island Lake

Faits en bref

Nutrition Nord Canada appuie les résidents des communautés isolées du Nord admissibles de la façon suivante :

Le programme de contributions au commerce de détail de Nutrition Nord Canada subventionne des aliments périssables et des produits essentiels transportés par voie aérienne, ainsi que des aliments non périssables et des produits essentiels acheminés par bateau, par barge ou par une route d'hiver.



Les contributions pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs aident les habitants du Nord à accéder à leurs aliments traditionnels en offrant un soutien financier pour la chasse, la cueillette et le partage de nourriture.



Le Fonds pour les programmes alimentaires communautaires appuie directement des activités liées à la sécurité alimentaire qui sont menées par les communautés et adaptées à leur culture.



Les initiatives d'éducation en matière de nutrition, menées par Services aux Autochtones Canada et par l'Agence de la santé publique du Canada, permettent d'offrir des activités éducatives communautaires en lien avec la nutrition ou d'enrichir des activités existantes afin d'améliorer l'accès à des aliments sains.



La subvention de recherche sur la sécurité alimentaire de Nutrition Nord appuie la recherche menée par les Autochtones sur l'accès aux aliments et le coût de la vie dans le Nord.

Au total, 122 communautés nordiques isolées bénéficient actuellement du programme de contributions au commerce de détail de Nutrition Nord Canada. Ces communautés sont situées au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut , en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Labrador .

, dans les Territoires du Nord-Ouest, au , en , en , au , en , au Québec et au . Depuis 1985, Harvest Manitoba (anciennement Winnipeg Harvest) sert les Manitobains qui souffrent de la faim en distribuant plus d'un million de livres de nourriture chaque mois à plus de 350 banques alimentaires et à d'autres organismes partenaires de la province. Harvest Manitoba appuie actuellement plus de 80 000 Manitobains chaque mois par l'intermédiaire de ses partenaires et de ses programmes. Il s'agit du quatrième plus grand organisme de distribution alimentaire en son genre au Canada.

