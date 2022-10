GMCC et Welling exposent à CHILLVENTA 2022 : utiliser un réfrigérant vert et améliorer les performances des pompes à chaleur grâce à une solution intégrée





GMCC et Welling, deux marques de Midea Industrial Technology, exposeront à CHILLVENTA 2022, et présenteront une large gamme de compresseurs, moteurs, pompes et solutions intégrées de pompes à chaleur permettant d'économiser de l'énergie et de décarburer les appareils ménagers.

GMCC et Welling poussent au remplacement mondial des réfrigérants verts

Pour atténuer l'impact sur l'environnement, le R290, un réfrigérant vert, s'est imposé comme un choix de premier ordre. En tant que leader dans le domaine des appareils ménagers respectueux de l'environnement, GMCC a entrepris des recherches approfondies et le développement du réfrigérant R290 dès 2004 et a continuellement renforcé la recherche technique et l'amélioration des produits. Au salon CHILLVENTA 2022, GMCC présentera sa gamme de produits contenant du réfrigérant R290, avec notamment des compresseurs spécialement conçus pour les chauffages par pompe à chaleur R290, les chauffages par pompe à chaleur à fréquence variable R290 et les climatiseurs R290.

Pour renforcer davantage la sécurité du R290, GMCC a opté pour une conception compacte des compresseurs, a optimisé les espaces libres entre les plaques de vannes, les roulements et les composants, et a considérablement réduit la quantité de réfrigérant R290 dans les compresseurs à technologie à faible teneur en huile.

Une solution intégrée pour de meilleures performances dans les systèmes de chauffage

Initiative importante pour le développement à faible émission de carbone et la conservation de l'énergie, la demande de pompes à chaleur sur le marché mondial, y compris en Europe, a bondi ces dernières années. GMCC et Welling profitent de leur position de pionniers pour non seulement commercialiser de nouveaux produits, mais aussi pour les aligner sur les développements technologiques afin d'intégrer les compresseurs, les moteurs et les circulateurs dans une solution totale de pompe à chaleur pour offrir de meilleures performances dans les systèmes de chauffage et les chauffe-eau.

À titre d'exemple, la solution intégrée pour les pompes à chaleur R290, spécifiquement développée pour les systèmes de chauffage par pompe à chaleur en Europe du Nord, utilise un réfrigérant respectueux de l'environnement avec une température d'évaporation aussi basse que -35°C, un taux de compression allant jusqu'à 17, et une température de condensation maximale allant jusqu'à 83°C, et s'appuie sur la technologie brevetée d'EVI d'injection continue de vapeur sans reflux. L'optimisation des moteurs, des moteurs soufflants et des circulateurs avec des technologies innovantes améliore les performances en termes d'efficacité, de fiabilité et de réduction du bruit, garantissant un fonctionnement de haute qualité des produits tout au long de leur cycle de vie dans des environnements difficiles.

Par leurs caractéristiques de légèreté, de petite taille, de faible coût, de faible bruit, de haute efficacité énergétique et de haute fiabilité, les différents produits commerciaux légers de GMCC, tels que les compresseurs à piston de petite taille, les compresseurs à piston à vitesse fixe et les compresseurs légers R290 à fréquence variable ont su conquérir les clients commerciaux légers.

