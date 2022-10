Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Afin de faire progresser la réconciliation, il faut soutenir des services juridiques adaptés à la culture, dirigés par des Autochtones et offerts dans une communauté, et élaborer des politiques fondées sur les expériences vécues par les peuples...

La réunification des familles joue un rôle important lorsqu'il est question d'attirer, d'intégrer et de retenir les immigrants, lesquels contribuent à notre succès en tant que pays. Le Canada a un programme de parrainage familial des plus généreux,...