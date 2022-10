Denodo obtient la désignation Google Cloud Ready ? BigQuery





Denodo, un leader en gestion des données, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la désignation Google Cloud Ready ? BigQuery. En obtenant cette désignation, Denodo prouve que la plateforme Denodo répond à un ensemble de critères fonctionnels et d'interopérabilité lors de l'intégration à BigQuery. Cette désignation permet aux clients communs de Denodo et de Google Cloud de découvrir et d'avoir l'assurance que la plateforme Denodo fonctionne bien avec BigQuery.

La plateforme Denodo, une plateforme d'intégration, de gestion et de distribution de données, repose sur la technologie de virtualisation des données. La virtualisation des données permet aux entreprises de se connecter à toutes leurs données, quel que soit leur emplacement, leur format et leur latence. Elle intègre virtuellement les données collectées dans des référentiels disparates et les transmet rapidement aux applications pour consommation par les utilisateurs métiers. En plus de la virtualisation des données, la plateforme Denodo inclut d'autres fonctionnalités essentielles telles que la topologie de déplacement des données, l'intégration des données en flux continu, les services d'API, la transformation des données complexes, l'intégration de données augmentée, la préparation des données et la portabilité de l'intégration.

Google Cloud Ready ? BigQuery est un programme de validation de l'intégration des partenaires qui vise à accroître la confiance des clients dans les intégrations des partenaires dans BigQuery. Dans le cadre de cette initiative, les équipes d'ingénieurs de Google Cloud valident les intégrations des partenaires dans BigQuery via un processus en trois phases : exécuter une série de tests d'intégration de données et comparer les résultats avec des bancs d'essai, travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour combler les éventuelles lacunes et affiner la documentation pour nos clients communs.

« Les entreprises travaillent avec toute une gamme de partenaires et d'applications aux côtés de BigQuery pour créer une nouvelle valeur ajoutée avec leurs données à l'occasion de la transformation numérique de leurs activités », déclare Ritika Suri, directrice, partenariats technologiques, Google Cloud. « La désignation Google Cloud Ready ? BigQuery indique que les intégrations de Denodo avec BigQuery offrent une valeur et des résultats exceptionnels aux clients qui cherchent à prendre des décisions basées sur les données dans toute leur entreprise. »

« Nous sommes ravis d'annoncer que la plateforme Denodo a obtenu la désignation Google Cloud Ready ? BigQuery », déclare Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif de Denodo. « En tant que leader de l'intégration, de la gestion et de la distribution des données, Denodo aide des milliers d'entreprises à démocratiser les données afin de permettre à leurs utilisateurs métiers de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. L'intégration de Denodo à BigQuery de Google Cloud aidera à n'en pas douter beaucoup de ces clients à innover plus efficacement avec des délais plus courts pour obtenir des informations. »

La plateforme Denodo pour GCP est disponible via quatre offres d'abonnement sur la marketplace GCP. Denodo Professional est un abonnement d'entrée de gamme conçu pour aider les entreprises à démarrer avec la virtualisation des données, Denodo Standard apporte la virtualisation des données dans une entreprise toute entière, tandis que Enterprise et Enterprise Plus fournissent des solutions de structure de données logiques qui font passer la virtualisation des données au niveau supérieur. Profitez d'une période d'essai gratuite de 30 jours de Denodo Professional pour explorer différents cas d'utilisation tels que Smart Analytics, Intelligent BI Reporting, Data as a Service, intégration SaaS, etc. Pour en savoir plus sur Google Cloud Ready - BigQuery et ses avantages, consultez https://cloud.google.com/bigquery/docs/bigquery-ready-overview.

À propos de Denodo

Denodo est un leader en gestion des données. La solution primée Denodo Platform est la plateforme leader en matière d'intégration, de gestion et de livraison des données, grâce à une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration des données hybrides/multicloud et les services de données métiers. Les clients de Denodo, des moyennes et grandes entreprises dans plus de 30 secteurs d'activité, ont obtenu un ROI de plus de 400 % et réalisé des millions de dollars de bénéfices en moins de 6 mois. Pour plus d'informations, visitez www.denodo.com ou appelez le +1 877 556 2531 (États-Unis) / +44 (0) 20 7869 8053 (Royaume-Uni) / +65 6950 7489 (Singapour).

