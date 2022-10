Avis aux médias - Le ministre Vandal inaugurera le nouveau point de service de PrairiesCan et annoncera des investissements fédéraux dans des projets dans la région de Westman au Manitoba





BRANDON, MB, le 11 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, ministre de PrairiesCan, ministre des Affaires du Nord et ministre de CanNor inaugurera officiellement le nouveau point de service de PrairiesCan et annoncera des investissements pour des projets locaux au profit des collectivités, des entreprises et de la croissance économique de la région de Westman.

Un point de presse suivra.

Date :

12 octobre 2022

Heure :

10 h 30 (HC)

Endroit :

Point de service de PrairiesCan à Brandon

940, avenue Princess

Unit B

Brandon (Manitoba)

