Inputi reçoit un investissement pour développer une technologie intelligente pour renforcer la sécurité alimentaire





La sécurité alimentaire. Un défi auquel font face de nombreuses régions du monde, d'autant plus que les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondrent et que les déséquilibres environnementaux laissent les terres stériles. La société technologique ougandaise Inputi améliore les opportunités dans la région grâce au financement de Renew Capital, une société d'investissement à impact qui développe des petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Est grâce à son réseau d'investisseurs, Renew Capital Angels.

Inputi est un marché en ligne, un agrégateur et un distributeur d'intrants agricoles. Grâce à des plateformes numériques polyvalentes, Inputi fournit des intrants agricoles et d'élevage de qualité tels que des engrais et des pesticides à 1 000 agro-boutiques rurales, 20 coopératives laitières et 12 coopératives de viande, en les envoyant directement aux acheteurs ou aux agro-boutiques et vétérinaires régionaux à un coût de transport fixe. Inputi prévoit une croissance de 50% au cours de l'année prochaine. Et grâce à l'investissement de Renew Capital, elle espère profiler et regrouper les revendeurs d'intrants, les agriculteurs et les groupes d'agriculteurs afin de fournir des liens commerciaux avec les institutions financières et les compagnies d'assurance.

« Nous ne sommes pas capables d'éliminer la famine causée par le changement climatique, mais nous pouvons l'atténuer en améliorant les systèmes de distribution alimentaire, » a déclaré le PDG d'Inputi, David Lukwago. « Le secteur privé joue un rôle essentiel concernant l'établissement de moyens efficients, efficaces et durables pour transporter les rations alimentaires d'un lieu à un autre où elles s'avèrent indispensables. »

Pour sa part, JC Oelofse, Responsable des services de croissance partagée chez Renew Capital a souligné : « Nous sommes enthousiasmés par la solution de connectivité de chaîne de valeur complète qu'Inputi est en train de créer pour les agriculteurs et les éleveurs. Cette solution fournit des intrants agricoles à l'agriculteur à un coût abordable tout en offrant une formation centrée sur l'agriculteur pour créer un écosystème agricole prospère de manière durable ».

Pour de plus amples informations sur Renew Capital, veuillez consulter le site électronique suivant : www.renewcapital.com.

À propos de Renew Capital

Renew Capital est une société d'investissement à impact centrée sur l'Afrique qui soutient des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Localisée en Éthiopie, au Rwanda et en Ouganda, Renew Capital gère les investissements réalisés pour le compte de Renew Capital Angels, un réseau mondial d'investisseurs providentiels, de fondations et de gestionnaires de patrimoine qui recherchent des rendements financiers et un impact social durable. Depuis la création du réseau en 2012, Angels a activement investi dans la région, mobilisant des millions de dollars sur le marché intermédiaire africain.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 12:15 et diffusé par :