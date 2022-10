SmartStream lance une solution du contrôle de compte basée sur l'IA afin de répondre à la norme ISO 20022





SmartStream, le fournisseur de solutions financières pour la gestion du cycle de vie des transactions (TLM®) annonce aujourd'hui le lancement de TLM Aurora Advanced Account Control, permettant aux clients d'être prêts à répondre aux normes ISO 20022. La nouvelle solution basée sur l'IA aidera les clients à gérer de larges ensembles de données vérifiées, non seulement pour des objectifs de réconciliation mais aussi pour les systèmes de traitement.

Construit pour les normes ISO 20022, TLM Aurora Advanced Account Control accepte non seulement de plus larges ensembles de données de manière native, mais les appuie aussi grâce à l'introduction d'une plateforme de streaming permettant aux données d'être vérifiées pour d'autres domaines de l'organisation. Cela crée ainsi une nouvelle référence en termes de temps réel, de haute capacité de travail et de rentabilité du coût global de possession.

Roland Brandli, responsable stratégique produit chez SmartStream a déclaré : « Quand on s'adresse au client, deux choses sont importantes : la réduction du risque opérationnel et celle des coûts. Notre solution possède tous les atouts pour satisfaire ces deux objectifs. En addition, elle permet de débloquer des données, qui n'étaient pas disponibles auparavant ; et nous sommes les seuls fournisseurs qui offrent ce service. La nouvelle solution va facilement remplacer la solution Cash de SmartStream qui est actuellement utilisée dans plus de 81 pays. Jusqu'ici les réactions ont été extrêmement positives aussi bien chez les clients actuels que les nouveaux. »

TLM Aurora Advanced Account Control est bâtie sur tout un nouveau principe de conception axé sur l'utilisateur. Elle a été développée par la même équipe qui a remporté le prix prestigieux Red Dot Award 2022 dans la catégorie « Conception d'applications financières ». La solution est désormais plus facile à utiliser grâce à une expérience utilisateur orientée sur les tâches, mais qui garde l'ampleur de la fonctionnalité à laquelle sont habitués de si nombreux clients depuis longtemps.

L'accent a été mis sur la durabilité à travers l'optimisation du matériel et l'usage d'énergie grâce à l'utilisation des nuages privés et publics. La solution permet également au client de passer facilement aux nouvelles technologies sans perdre de données ni de configurations au sein de leur solution actuelle Cash, et représente l'évolution de la réconciliation de compte, en permettant aux organisations de réconcilier tout type de compte cash : compte Nostro, interne, d'attente, de succursale ou compte du grand livre général. En outre, la solution comprend de nouvelles fonctionnalités dans une structure technologique adaptée au futur.

TLM Aurora Advanced Account Control est une solution totalement basée sur le web, elle est munie des nouvelles exigences de sécurité, telles que l'ouverture de session unique et l'authentification multi-facteurs. Leur conception a été entièrement revue pour refléter les transformations au sein de l'industrie comme le passage vers des volumes instantanés plus élevés et la gestion intégrée des exceptions.

