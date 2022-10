Réduction de la fumée secondaire : des mythes qui persistent





La nouvelle campagne de Famille sans fumée rétablit les faits

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Famille sans fumée est de retour afin de sensibiliser la population québécoise à l'importance de ne pas exposer les enfants à la fumée secondaire. La nouvelle campagne publicitaire, qui continue d'évoluer sous le thème P'tits poumons roses, met cette fois-ci l'accent sur les mythes qui persistent autour des mesures prises par les parents pour réduire la fumée secondaire et ainsi protéger la santé de leurs enfants.

Déboulonner les mythes

Selon un sondage Léger réalisé en 2021, plus de 90?% des parents qui fument considèrent qu'il est dangereux pour la santé des enfants de fumer en leur présence1. Toutefois, encore trop de parents croient que fumer sous la hotte, près d'une fenêtre ouverte, dans une pièce fermée ou encore lorsque les enfants ne sont pas là sont des moyens qui permettent de les protéger de la fumée secondaire. Pour preuve, parmi les parents qui ont répondu au sondage et qui fument dans la maison, 61?% le font encore sous la hotte et 41?% près d'une fenêtre ouverte1.

Une partie du problème réside dans le fait que de nombreuses substances toxiques présentes dans la fumée secondaire sont invisibles et sans odeur, ce qui peut donner un faux sentiment de sécurité aux parents. Or, bien qu'ils montrent de bonnes intentions et qu'ils aident à réduire la concentration de fumée, ces gestes ne sont pas suffisants pour protéger totalement les enfants. Par exemple, sous une hotte qui fonctionne : il faut compter au moins 10?000 changements d'air par heure pour arriver à éliminer tous les éléments toxiques que contient la fumée secondaire, soit l'équivalent d'une tornade! « Les seules stratégies efficaces sont de faire de la maison et de la voiture des zones 100 % sans fumée en tout temps et, à l'extérieur, de fumer loin des enfants et des femmes enceintes. Ces conseils valent aussi pour la vapeur de cigarette électronique (vapoteuse) et, bien entendu, la fumée de cannabis », rappelle Guy Desrosiers, président-directeur général de Capsana, l'organisation initiatrice de Famille sans fumée.

La fumée secondaire et ses méfaits

La fumée secondaire contient plus de 7 000 substances chimiques. Elle est particulièrement néfaste pour la santé des bébés et des enfants parce qu'ils respirent plus vite que les adultes, ce qui les amène à absorber de plus grandes quantités de substances, et que leur système immunitaire et leurs poumons n'ont pas encore fini de se développer. L'exposition à cette fumée nocive peut provoquer ou accentuer plusieurs problèmes respiratoires chez les enfants : toux, rhume, bronchite, pneumonie et asthme. D'ailleurs, les enfants de fumeurs ont de 2 à 4 fois plus de risques de souffrir d'asthme.

Une occasion d'arrêter

Pour soutenir les parents et les aider à limiter l'exposition de leurs enfants à la fumée de tabac, le site famillesansfumee.ca propose de l'information sur la fumée secondaire, entre autres sur certains mythes, et des conseils pour passer à l'action. Il suggère également des ressources d'aide gratuites pour les parents qui souhaitent diminuer leur consommation de cigarettes ou même arrêter de fumer, telles que la ligne J'ARRÊTE (1 866 527-7383), les centres d'abandon du tabagisme, le site JARRETE.QC.CA ainsi que l'aide par textos SMAT.

À propos de Famille sans fumée

Famille sans fumée est une campagne qui sensibilise les familles aux dangers de la fumée secondaire pour la santé, particulièrement celle des enfants. Elle est réalisée par Capsana et présentée en partenariat avec plusieurs organismes publics et privés, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et les Directions régionales de santé publique du Québec. Pour en savoir plus, visitez famillesansfumee.ca.

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale détenue par la Fondation ÉPIC, qui est liée à l'Institut de Cardiologie de Montréal, et par la Fondation PSI. Sa mission est d'aider les individus à devenir acteurs de leur santé. Pour en savoir plus, visitez capsana.ca.

1 Léger Marketing (2021). Notoriété et perception de la campagne publicitaire Famille sans fumée - Rapport d'analyse d'un sondage post-campagne.

