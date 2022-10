Fort du succès de FootballISM, agap2IT renforce son offre de solutions numériques pour le monde sportif avec CoachISM





agap2IT, société de conseil spécialisée dans les métiers de l'IT et du digital, développe depuis 10 ans un projet d'intrapreneuriat innovant, autour d'une solution numérique pour la gestion des clubs de football : FootballISM (Integrated Software Management).

Entièrement développée par les ingénieurs et développeurs agap2IT, FootballISM, considérée comme l'application la plus complète sur le marché, a déjà été adoptée par une vingtaine de centres de formation et clubs de football à travers le monde, parmi lesquels le Sporting Club du Portugal, le Séville FC ou l'Académie du Barça, permettant à plus de 800 utilisateurs à travers le monde de suivre l'évolution sportive, académique et personnelle de près de 90 000 joueurs.

Dans la continuité de cette offre, agap2IT présente aujourd'hui CoachISM, sa solution numérique dédiée aux besoins des entraineurs.

Conçue sur la même plateforme technologique que FootballISM, mais dans ce cas basé sur un modèle de souscription directe, CoachISM permet aux coachs d'organiser l'ensemble de leurs missions autour d'une plateforme de données unique, leur permettant ainsi de gagner en rapidité, en fiabilité, et en performance : programmes d'entrainement, planning des matchs, scenarii de matchs, rapports de performance individuels et collectifs, préparation des stratégies de jeu, analyses après match, ...

FootballISM, retour sur un projet d'intrapreneuriat innovant

FootballISM est né en 2012, de la volonté d'une équipe d'ingénieurs agap2IT au Portugal, fans de football, de mettre leur expertise des solutions numériques au service de leur passion.

Suite à un appel d'offre du Sporting Club du Portugal, qui cherche un système informatique dans lequel toutes les opérations du club seraient centralisées, l'équipe agap2IT développe sa solution tout en un sur mesure, et est retenue.

S'en suivent 10 années de développements successifs pour une vingtaine d'organisations sportives au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, au Brésil, aux Etats-Unis, et récemment, aux Emirats.

FootballISM est ainsi aujourd'hui l'unique plateforme du marché capable d'analyser de manière aussi détaillée et transversale de nombreuses informations primordiales pour une bonne gestion des clubs et des centres de formation, à la fois sur les plans sportifs, juridiques, financiers et administratifs. Des informations qui n'étaient jusqu'alors soit pas nécessairement suivies par les clubs, soit non connectées entre elles.

CoachISM sera disponible en France à partir de novembre 2022 avec une période d'essai gratuite de 30 jours.

