Bregal Milestone annonce un investissement de croissance stratégique dans CUBE

Bregal Milestone, ("Milestone"), une société de capital de croissance technologique de premier plan avec environ 1,2 milliard d'euros de capitaux levés dédiés aux investissements dans des entreprises technologiques à forte croissance et leaders sur le marché, annonce aujourd'hui un investissement de croissance stratégique dans CUBE Global ("CUBE"), un leader mondial des renseignements réglementaires automatisés ("ARI"). Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Alors que les réglementations internationales continuent d'évoluer rapidement, les services de conformité, en particulier ceux des grands établissements financiers, éprouvent de la difficulté à identifier précisément les exigences applicables ainsi que leur impact sur les nombreux secteurs d'activité, juridictions, produits et services. Les grandes institutions financières consacrent chaque année entre 10 et 15 % de leurs coûts d'exploitation à la conformité réglementaire et malgré cela, le montant des amendes se chiffre en milliards. Des mesures concrètes sont par conséquent nécessaires.

La plateforme ARI RegPlatform de CUBE redéfinit les processus complexes de gestion des changements réglementaires et de conformité, permettant aux équipes de conformité de réduire considérablement les coûts existants et de faire progresser les personnes hautement qualifiées dans la chaîne de valeur tout en réduisant les risques. En surveillant l'évolution ou l'apparition de réglementations et en utilisant l'IA pour les compléter et établir automatiquement une correspondance avec la politique, les procédures et les règlements des clients, les solutions de CUBE permettent aux entreprises d'être alertées instantanément des réglementations qui leur sont importantes. Les services de conformité peuvent ainsi gagner du temps et mettre l'accent sur la prévention de la non-conformité et l'application des pratiques de bonne gouvernance.

« Ce premier tour d'investissement institutionnel auprès d'une société de capital de croissance exceptionnelle valide de façon significative à la fois notre position sur le marché et nos ambitions. Nous sommes ravis d'accueillir Milestone en tant que partenaire stratégique et sommes persuadés que la société partage nos ambitions d'aider CUBE à devenir une entreprise RegTech leader dans sa catégorie », déclare Ben Richmond, fondateur et PDG de CUBE. « Nous avons choisi Milestone comme partenaire privilégié en raison de sa vaste connaissance de notre secteur et de sa capacité à accompagner nos plans de croissance organique et inorganique grâce aux compétences considérables de son équipe interne Milestone Performance Partners. Nous avons hâte de collaborer avec l'équipe Milestone afin d'accélérer notre croissance et d'assurer un soutien permanent aux clients de CUBE grâce à une technologie de conformité réglementaire de pointe. »

« Nous nous réjouissons de conclure ce partenariat avec CUBE pour cette prochaine phase de croissance », ajoute Philippe Lautenberg, co-fondateur et associé directeur de Milestone. « En tant qu'entreprise RegTech dirigée par son fondateur et leader dans sa catégorie, bénéficiant à la fois de conditions très favorables en matière de réglementation et de la dynamique du marché, nous sommes convaincus que CUBE est un innovateur de premier plan et l'une des entreprises technologiques à forte croissance les plus intéressantes d'Europe. Nous sommes impatients de collaborer avec Ben et son équipe ambitieuse afin de développer davantage leur entreprise et stimuler la croissance. »

Cet investissement de croissance stratégique soutiendra la prochaine phase d'expansion de CUBE en tirant parti de la vaste expérience de Milestone dans le développement d'entreprises technologiques internationales et de Milestone Performance Partners, son équipe de création de valeur interne. Par ailleurs, Milestone apportera son soutien continu à CUBE en vue d'une expansion géographique et du développement de son avantage technologique afin de poursuivre la croissance organique.

Les conseillers de Milestone pour cet investissement incluent : ICAG Partners pour la due diligence commerciale, Alvarez et Marsal pour la due diligence financière et fiscale, Endava Private Equity Group pour la due diligence technologique, l'équipe Mid-market M&A Tax de Deloitte pour la structuration de la transaction et Goodwin Procter pour le domaine juridique. Les conseillers de CUBE pour cet investissement incluent : Investec Bank Plc pour la direction du conseil, Taylor Wessing LLP pour le domaine juridique et Buzzacott LLP pour les domaines des finances et de la fiscalité.

À propos de CUBE

CUBE est née de la crise financière de 2008. Grâce à son fondateur et PDG, Ben Richmond, l'entreprise est désormais l'une des sources les plus complètes et les plus solides au monde de renseignements réglementaires répertoriés et pertinents basés sur l'IA avec 5 000 organismes émetteurs couvrant 180 juridictions et 60 langues. Grâce à ses bureaux situés en Europe, Amérique du Nord, Asie et Australie, CUBE répond aux besoins d'une base diversifiée et mondiale de clients, notamment certains des plus grands organismes financiers au monde qui utilisent la plateforme RegPlatform de CUBE pour rationaliser leurs processus complexes de gestion des changements réglementaires et de conformité. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cube.global.

À propos de Bregal Milestone

Bregal Milestone est une société de capital de croissance technologique de premier plan avec environ 1,2 milliard d'euros de capital levé à ce jour. La société fournit du capital de croissance et une assistance stratégique afin d'accompagner les entreprises leaders du marché dans le secteur de la technologie. Bregal Milestone est une filiale de Bregal Investments, une plateforme d'investissement mondiale de premier plan qui gère plus de 14 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bregalmilestone.com ou nous suivre sur LinkedIn.

