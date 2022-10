Le gouvernement du Canada investit dans la relance de l'agrotourisme québécois





L'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec (AATGQ) reçoit près de 150 000 $ de la part de DEC pour développer l'offre touristique du secteur de l'agrotourisme et du tourisme gourmand.

OKA, QC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

Patricia Lattanzio, députée de Saint?Léonard-Saint?Michel, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St?Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 149 596 $ à l'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec.

Cet organisme à but non lucratif, également reconnu comme association touristique sectorielle, rassemble près de 220 entreprises membres - producteurs, artisans transformateurs, restaurateurs et aubergistes - qui oeuvrent en agrotourisme et en tourisme gourmand en offrant 400 services et activités à travers les régions du Québec. L'appui de DEC permettra à l'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec d'offrir un accompagnement personnalisé à ses membres pour qu'ils puissent adapter leurs services au contexte actuel en se positionnant pour promouvoir un tourisme vert et écoresponsable.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« L'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur du tourisme pour assurer leur relance. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à les soutenir, ce qui réjouit particulièrement ma collègue Pascale St?Onge, ministre responsable de DEC. Grâce à cet appui, l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec pourra se tourner vers l'avenir en offrant un accompagnement concret et personnalisé à ses membres. »

Patricia Lattanzio, députée de Saint?Léonard-Saint?Michel

« Le secteur canadien du tourisme continue d'être l'un des plus touchés par la pandémie de COVID?19. Nous travaillons avec les entreprises et les organisations pendant cette période difficile, en gardant la sécurité comme priorité absolue tout en veillant à ce qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour innover leurs produits et services, développer leurs activités et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises à s'adapter pour accueillir à nouveau leurs clients en toute sécurité. Il s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne se rétablira pas. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le tourisme gourmand, secteur d'importance pour l'industrie touristique, regroupe plus de 2 000 entreprises variées et dynamiques, qui contribuent à valoriser l'agriculture, le terroir et les produits locaux auprès des visiteurs, qu'ils soient du Québec ou d'ailleurs. La contribution de Développement Économique Canada pour les régions du Québec nous permettra d'accompagner concrètement une cohorte de 25 entreprises dans l'adoption de bonnes pratiques en développement durable et plus largement, de sensibiliser et d'outiller adéquatement l'ensemble de notre secteur dans une démarche d'écoresponsabilité. Ce projet aura donc des retombées tangibles à court et à moyen termes sur l'ensemble des entreprises et des intervenants de notre secteur d'activité. Nous sommes très fiers de la contribution de DEC pour le développement d'un tourisme gourmand durable au Québec. »

Odette Chaput, directrice de l'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec.

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

