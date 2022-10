Le gouvernement du Canada investit dans la croissance de sept entreprises innovantes de Québec





Ai-Genetika (BioTwin), Devoray, Femtum, LumIR Lasers, SIMCO Technologies, Medscint et Hector bénéficieront de plus de 1,5 M$ de la part de DEC.

QUÉBEC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Jean?Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St?Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, des contributions financières remboursables totalisant 1 575 000 $ à sept entreprises de la région de Québec oeuvrant dans différents secteurs.

Ces investissements de DEC leur permettront d'innover, d'augmenter leur production ou bien de mettre en oeuvre leur stratégie de commercialisation. Le complément d'information sur les sept projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« L'innovation est au coeur des priorités de notre gouvernement et nous soutenons avec fierté la croissance des entreprises. En misant sur ces sept projets novateurs, nous investissons dans le savoir-faire de nos entrepreneurs qui contribuent au développement et à la commercialisation de nouvelles technologies. En les aidant à s'outiller adéquatement, nous contribuons tous ensemble à rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé

« Aider les entreprises à croître et à innover est au coeur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme BioTwin, Devoray, Femtum, LumIR Lasers, SIMCO Technologies, Medscint et Hector. Le succès de ces sept entreprises de Québec fait non seulement rayonner la région, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Plus que jamais, nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

