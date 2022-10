Shippeo annonce la nomination de Philippe Van Hove au poste de Chief Revenue Officer





Shippeo, leader de la visibilité du transport multimodal en temps réel, annonce aujourd'hui la nomination de Philippe van Hove au poste de Chief Revenue Officer afin d'accélérer l'expansion internationale de Shippeo.

Philippe Van Hove, un vétéran dans le domaine du SaaS a été chargé de soutenir la période actuelle d'hypercroissance de Shippeo afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixés par le conseil d'administration. Il supervisera le développement de Shippeo en Europe, aux États-Unis et dans la région APAC.

Avec ses 25 ans d'expérience, Philippe a accompagné de nombreuses sociétés SaaS internationales à changer d'échelle grâce à son expertise dans la gestion des opérations de vente, marketing, prospection, ressources humaines et finances. Il a commencé sa carrière chez PTC et a ensuite occupé plusieurs postes de direction clés en Europe dans des sociétés de logiciels comme Bladelogic, BMC Software, Workday, Zuora et, plus récemment, Lacework.

Lucien Besse, Directeur Général de Shippeo, souhaite la bienvenue à Philippe. "Nous sommes ravis d'accueillir Philippe au sein de l'équipe dirigeante de Shippeo. En tant que CRO, il sera chargé des activités commerciales de Shippeo au niveau mondial et jouera un rôle fondamental dans le développement et le succès de l'entreprise. Sa connaissance approfondie et son expérience du marché du SaaS sont un atout inestimable, et il sera sans aucun doute une pièce maîtresse de notre équipe de direction."

Avec plus de 150 clients, dont des sociétés mondiales comme Coca-Cola HBC, Faurecia Renault, AkzoNobel et Total, Shippeo offre la meilleure prévision ETA du marché en termes de précision et de fiabilité ainsi qu'un degré plus granulaire de suivi multimodal, allant jusqu'à l'unité de manutention et l'article. La solution prend également en charge tous les modes de transport, y compris le transport maritime et le transport routier LTL et FTL. L'ambition de Shippeo est d'être le premier système d'exploitation des supply chains, permettant des chaînes d'approvisionnement entièrement automatisées et durables partout dans le monde.

Lancée sur le marché nord-américain en début d'année, l'expansion de Shippeo se poursuit grâce à un partenariat récemment annoncé avec E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE : ETWO), la plateforme SaaS pour les chaînes d'approvisionnement connectées disposant du plus grand réseau multi-entreprises.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shippeo.com

À propos de Shippeo

Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport en temps réel, aide les principaux expéditeurs et prestataires de services logistiques à exploiter des chaînes d'approvisionnement plus collaboratives, automatisées, durables, rentables et centrées sur le client. Pour ce faire, la société offre une visibilité opérationnelle en temps réel extrêmement précise et une orchestration parfaite des flux de travail. Leur réseau de visibilité multimodale s'intègre à plus de 875 systèmes TMS, télématiques et ELD, ce qui permet à la plateforme de Shippeo de fournir un accès instantané au suivi des expéditions en temps réel pour tous les modes de transport, et ce, sur un portail unique offrant une expérience utilisateur intuitive. Un algorithme d'apprentissage automatique exclusif et à la pointe de l'industrie offre une précision inégalée des ETA, ce qui permet aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement d'anticiper immédiatement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les exceptions grâce à des flux de travail collaboratifs, et de mesurer avec précision les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre générées par les activités de transport de la chaîne d'approvisionnement. Des centaines de clients, dont des marques mondiales comme Coca-Cola HBC, Carrefour, le Groupe Renault, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain et EckesGranini, font confiance à Shippeo pour suivre plus de 28 millions d'expéditions par an dans 75 pays.

