Karim Habib se joint à Financière Accord à titre de directeur général, Développement des affaires





TORONTO, 11 octobre 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp., l'une des principales sociétés de financement commercial indépendantes aux États-Unis et au Canada (« Accord ») (TSX : ACD) a élargi son équipe de haute direction de l'unité de l'affacturage/du financement sur actif Canada pour y inclure Karim Habib en tant que directeur général, Développement des affaires, Ontario et Ouest du Canada. Ses responsabilités comprendront l'expansion de la marque Accord ainsi que l'élaboration de stratégies de croissance à long terme. M. Habib travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction d'Accord à l'établissement de relations avec les clients, à la direction de nouvelles occasions de transaction. Il représentera également Accord à divers événements de l'industrie.

« Nous sommes ravis qu'un professionnel des finances aussi reconnu et à la carrière aussi réussie se joigne à notre équipe Accord, a déclaré Jason Rosenfeld, président, Financement sur actif Canada. Karim connaît très bien tous les aspects des prêts aux moyennes entreprises, y compris l'affacturage et le prêt sur actif. Nos clients aimeront travailler avec un partenaire financier aussi sympathique et enthousiaste. »

Établi à Toronto, M. Habib apporte son expertise acquise en travaillant avec des petites et moyennes entreprises pour faciliter une gamme complète de services de financement d'entreprise et de banque d'investissement. Sa longue carrière comprend le développement des entreprises, le capital d'expansion, l'affacturage et les prêts sur actif. Plus récemment, à titre de directeur général d'eCapital Corp., il a occupé des postes de gestion clés chez Wells Fargo Capital Finance et RBC Marchés des capitaux, ainsi qu'à la Banque Laurentienne du Canada. Il est diplômé du programme international de MBA de l'Université Niagara et détient un diplôme de premier cycle de l'Université Wilfrid-Laurier.

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme le financement reposant sur l'actif, l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant parti de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières. www.accordfinancial.com

