Vena Energy et la CDPQ annoncent une première obligation pour un projet vert au Japon





Cette première obligation au Japon vise à financer un projet d'énergie solaire opérationnel et entièrement sous contrat, d'une capacité de 35 MW.





La valeur totale de la transaction s'élève à 9,3 G JPY (environ 90 M CAD).





Il s'agit du premier financement par la CDPQ d'un projet d'énergie renouvelable au Japon.

SINGAPOUR ET MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Vena Energy, un chef de file en énergie renouvelable dans la région de l'Asie-Pacifique, et la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, annoncent aujourd'hui avoir conclu une entente d'une valeur de 9,3 G JPY (environ 90 M CAD) pour une obligation destinée à un projet vert. La transaction marque la première incursion de Vena Energy sur le marché obligataire international et le premier financement par la CDPQ d'un projet d'énergie renouvelable au Japon. Les fonds serviront à financer l'un des projets d'énergie solaire exploités par Vena Energy au Japon, conformément au cadre de financement vert de l'entreprise.

Situé dans la préfecture de Fukushima, ce projet d'énergie solaire de 35 MW permet d'alimenter plus de 7?000 ménages japonais par année en énergie renouvelable. En comparaison à la production d'énergie thermique conventionnelle, ce projet permettrait d'éviter jusqu'à 22?283 tonnes de gaz à effet de serre (GES) annuellement et d'économiser environ 35?000?000 litres d'eau.

« Alors que la demande d'énergie propre augmente à l'échelle mondiale, ce financement cadre bien avec notre stratégie visant à soutenir des infrastructures essentielles et de qualité supérieure qui contribuent à la transition énergétique », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ. « Nous nous réjouissons de nous associer à Vena Energy, un important producteur d'énergie indépendant en Asie-Pacifique, ce qui accélérera notre capacité à diversifier notre présence dans ce marché en pleine évolution. »

« Cette obligation novatrice dédiée à un projet vert permet à Vena Energy de multiplier ses activités sur les marchés des capitaux d'emprunt. En visant des projets précis plutôt que nos opérations globales, nous diversifions davantage nos sources de financement et améliorons notre flexibilité en prévision d'une croissance future », a déclaré Simone Grasso, Chef des placements, Vena Energy. « Nous sommes ravis de collaborer avec la CDPQ dans le cadre de cette transaction, qui marque un pas en avant vers la décarbonation de l'économie réelle et l'accélération de la transition énergétique en Asie-Pacifique. »

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales

À PROPOS DE VENA ENERGY

Basé à Singapour, Vena Energy est un chef de file en énergie renouvelable dans la région de l'Asie-Pacifique. L'entreprise détient, développe, bâtit, opère, gère et commercialise un parc de projets d'énergie renouvelable d'une capacité totale de 35 GW1 d'énergie solaire, éolienne côtière, éolienne en mer et hybride renouvelable ainsi que de stockage d'énergie par batterie. Vena Energy s'appuie sur un modèle d'affaires pleinement intégré et une forte présence locale, avec ses 67 bureaux corporatifs et de chantier en Australie, en Corée du Sud, en Inde, en Indonésie, au Japon, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande. L'entreprise s'engage à collaborer avec les collectivités locales tout au long du cycle de vie de ses projets ainsi qu'à intégrer les normes internationales liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie et ses pratiques d'affaires. Pour en savoir davantage, visitez www.venaenergy.com.

1 Comprend des actifs en phase d'exploitation, de construction et de démarrage/pré-construction, ainsi que des projets à divers stades de développement.

SOURCE CDPQ

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :