Chargeurs Protective Films devient Chargeurs Advanced Materials, Novacel s'impose comme sa marque unique





Reconnu pour son expertise et son leadership pour les films de process industriels depuis 40 ans, Chargeurs Protective Films, entité du pôle Technologie du Groupe Chargeurs, redéfinit sa stratégie de marque et réaffirme son ambition.

Chargeurs Protective Films s'appelle désormais Chargeurs Advanced Materials.

Elle développe des solutions industrielles de pointe, visant à préserver et à améliorer la durabilité des matériaux de ses clients dans le monde entier. En accompagnant les matériaux tout au long de leur processus de fabrication, Chargeurs Advanced Materials contribue directement à la valorisation des matériaux, du début à l'utilisateur final.

Connue par ses clients sous quatre marques : Novacel, Boston Tapes, Main Tape et Novacel Performance Coatings, Chargeurs Advanced Materials les rassemble désormais toutes sous un nom commercial unique : Novacel.

- Expertise, engagement, innovation et responsabilité au coeur de la stratégie

« Sous la bannière de cette marque unique et avec une signature prometteuse, ?Beyond the Surface', nos équipes sont réunies autour d'un projet commun : engagement au service de nos clients en matière de solutions de surfaces, développement continu de notre expertise et de notre innovation, respect des hommes et de la planète. » - Etienne Petit CEO

Présent dans 90 pays, avec plus de 750 collaborateurs et 3 000 clients industriels et distributeurs, Novacel fournit des solutions de surface complètes pour les matériaux. Il propose ainsi des films de process industriels, des adhésifs techniques, des machines de lamination et de papiers de spécialité. Présent sur 5 marchés : bâtiment et architecture, biens de consommation et design, industrie, transport et communication et signalétique, le groupe co-développe des solutions personnalisées et des services à valeur ajoutée.

Kingspan, Outokumpu, Arcelor, Aperam, Plaskolite, Formica ou encore Saint-Gobain font ainsi confiance à son expertise. Sous cette nouvelle entité, Novacel réaffirme ses valeurs d'expert engagé dans des solutions de surfaces responsables qui mettent en valeur les matériaux. Elle souhaite également accélérer son développement dans la responsabilité sociétale et environnementale.

- Une nouvelle ambition sociétale et environnementale

Avec 18 projets axés sur l'humain, la production et les produits, Novacel s'engage au quotidien à créer une communauté industrielle responsable et à respecter la planète. Novacel a ainsi réduit sa consommation d'eau de 80% au cours des 5 dernières années et investit dans des sources d'énergie alternatives tout en réduisant de manière générale sa consommation d'énergie.

Elle investit également en permanence dans son outil de production pour le développement de nouveaux produits, tout en réduisant son impact sur la planète. Avec 30 experts en Recherche & Développement, elle créée des solutions innovantes en phase avec les évolutions des matières et fait la promotion de produits à moindre impact carbone pour ses clients.

- Oxygen : la première gamme de films process écoresponsable du marché

Lancée il y a un an, la gamme éco-conçue de Novacel, Oxygen, s'étend sur tous les marchés. Elle permet à ses utilisateurs de réduire leur empreinte carbone jusqu'à 30 %. Compatible avec toutes les surfaces et tous les processus de transformation, elle réduit les quantités de matières fossiles, utilise des ressources renouvelables ou recyclées et elle est 100 % recyclable.

Avec 3 gammes, elle offre des performances techniques équivalentes aux produits standards.

OXYGEN Recyclé : un minimum de 25% de Polyéthylène Basse Densité recyclé dans les formules des films compatibles. Idéal pour les métaux pré-revêtus, les stratifiés, les moquettes, le verre.

OXYGÈNE Végétal : un minimum de 30% de déchets et résidus d'huile végétale via l'approche du Masse Balance. C'est la solution la plus polyvalente pour tous les marchés, en particulier pour les processus les plus sévères ou les matériaux les plus sensibles.

OXYGEN Lean : une réduction de 20% de la quantité de polyéthylène basse densité incluse dans le film grâce à une technologie brevetée. La solution pour les panneaux composites en aluminium ou pour les métaux nus.

A propos de :

Novacel est un leader mondial en solutions de surface depuis 40 ans. Novacel propose des solutions complètes à ses clients BtoB à travers des films de process industriels, des rubans techniques, des produits papier, des machines* et un ensemble de services. Novacel contribue ainsi à l'efficacité industrielle de ses clients.

Présent dans 90 pays, avec plus de 750 collaborateurs, Novacel, dont la signature est 'Beyond the Surface', est profondément engagé dans le développement durable et l'innovation, pour la planète et les hommes.

Novacel est une entité du Groupe Chargeurs où elle est connue sous le nom de Chargeurs Advanced Materials.

*Omma, Walco, endorsed by Novacel

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 08:10 et diffusé par :