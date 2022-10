Syntax élargit son expertise verticale avec un centre d'excellence pour le secteur de l'ingénierie, la construction et l'exploitation





Syntax, un des principaux fournisseurs d'applications critiques multicloud, annonce le lancement de son centre d'excellence mondial EC&O (ingénierie, construction, et exploitation).

Ce nouveau centre d'excellence s'appuiera sur l'expérience fondamentale et les meilleures pratiques de Syntax sur l'ensemble de son expertise mondiale en vue de développer et mettre en oeuvre des solutions technologiques de pointe spécialement conçues pour les clients dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction, et de l'exploitation.

"Nous nous engageons fermement à fournir des solutions technologiques éprouvées à nos clients dans nos industries clés et nos nouveaux centres d'excellence industrielle sont un investissement pour accélérer cette expertise novatrice", déclare Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. "Nous pensons que les centres d'excellence nous permettront d'aider nos clients à relever efficacement les défis et à saisir en toute confiance des opportunités dans un monde qui change plus vite que jamais."

Le secteur de la construction et de l'ingénierie est en plein essor alors que la demande mondiale pour de nouveaux logements, des locaux commerciaux et industriels, des routes, et d'autres infrastructures connaît une hausse exponentielle. Mais la multiplication des opportunités s'accompagne de nouveaux défis.

Le nombre de chantiers en cours ou planifiés amenuise la capacité des entreprises à trouver les ressources et à gérer le travail. De vastes réseaux de fournisseurs doivent être coordonnés, alors que l'incertitude de la chaîne d'approvisionnement et l'allongement des délais continuent de conduire à la pénurie des matériaux et à des retards d'expédition. L'inflation galopante fait grimper le prix des matériaux et de la main-d'oeuvre et met sous pression les budgets et les marges. Les entreprises peinent à trouver les talents dont elles ont besoin pour remplacer un personnel vieillissant ou partant à la retraite. Il est crucial de relever ces défis pour permettre aux entreprises de construction et d'ingénierie de rester résilientes et de réaliser des projets de manière rentable dans les années à venir.

"L'environnement dynamique et exigeant d'aujourd'hui oblige les entreprises de construction et d'ingénierie à faire plus avec moins et à des trouver des méthodes transformationnelles pour gérer leurs chantiers, leurs personnels, et les activités de manière plus efficace et rentable", déclare John Hilborn, responsable de l'EC&O Center of Excellence, et ancien dirigeant du secteur de la construction. "L'adoption et l'optimisation de solutions gérées et multicloud de planification des ressources d'entreprise est un moyen idéal pour permettre à ces entreprises d'être plus robustes, prêtes pour l'avenir et axées sur la clientèle."

En tant que responsable du nouveau centre d'excellence, Hilborn dirigera une équipe pluridisciplinaire de professionnels d'Europe et d'Amérique du Nord pour aider les entreprises à tirer parti des nouvelles technologies et obtenir une visibilité supérieure sur l'ensemble de l'organisation et un accès en temps réel à des informations financières et opérationnelles en temps réel. Ensemble, l'équipe permettra aux leaders de prendre les bonnes décisions au bon moment et de saisir les opportunités qui se présentent.

"Nous travaillons avec des entreprises de construction et d'ingénierie depuis de nombreuses années. Nous comprenons les défis auxquels elles sont confrontées, et nous nous engageons à les aider à surmonter ces obstacles et à générer une croissance rentable et un succès pérenne grâce à la technologie", déclare Larry Perlov, PDG d'Illumiti, une société Syntax. "Le nouveau centre d'excellence EC&O fera office de hub de l'innovation, dans lequel nos experts sectoriels développeront les solutions technologiques dont nos clients ont besoin pour assurer la bonne exécution de leurs projets et activités."

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au récent lancement des centres d'excellence industrielle mondiaux de Syntax. Ces centres illustrent les connaissances approfondies et les solides capacités de Syntax et d'Illumiti dans quatre segments clés, à savoir la fabrication, l'ingénierie, la construction et l'exploitation, les ressources minières et naturelles, et les services professionnels.

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et gestion d'applications éprouvés pour optimiser les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 700 clients dans le monde entier, Syntax jouit d'une expertise approfondie dans la mise en oeuvre et la gestion des déploiements multi ERP dans des environnements privés, publics et hybrides sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft, et d'autres leaders technologiques mondiaux pour s'assurer que les applications des clients sont transparentes, sécurisées et à la pointe de l'innovation technologique des entreprises. Pour en savoir plus sur Syntax, rendez-vous www.syntax.com.

