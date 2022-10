Interplex élargit son portefeuille de solutions d'e-mobilité avec un système révolutionnaire d'interconnexion de batteries





De nouvelles solutions de produits innovantes pour l'interconnexion des cellules prismatiques, avec un fonctionnement entièrement préparé pour la production en série

SINGAPOUR, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Interplex , un fournisseur de solutions d'interconnexion personnalisées, a renforcé son portefeuille de solutions d'interconnexion destinées à être utilisées dans les batteries de véhicules électriques (VE). Ayant déjà fait ses preuves avec les modules de batterie basés sur des cellules cylindriques et prismatiques standard, la dernière version de Cell-PLXtm est spécialement optimisée pour les cellules prismatiques de nouvelle génération.

Cell-PLX fait partie d'une vaste gamme de solutions soutenant la mise en oeuvre des batteries VE (qui comprend également les boîtiers de modules de batterie, les plaques de refroidissement, les jeux de barres (barres omnibus), etc.). Ces interconnexions tirent parti de l'intégration verticale complète qui distingue Interplex des autres fabricants, où l'estampage et le moulage, ainsi que l'assemblage (y compris le soudage laser et par ultrasons) et les essais sont tous couverts. Pour cette raison, l'entreprise dispose d'une marge de manoeuvre maximale pour l'innovation technique, afin que les clients puissent avoir accès à des produits vraiment différenciés.

Conformément aux exigences de performance automobile USCAR 2-6, la plate-forme d'interconnexion Cell-PLX offre les capacités de transfert de données nécessaires à la surveillance constante des paramètres de tension et de température, avec la possibilité de couvrir les tensions du module de batterie de 12 V à plus de 800 V. Grâce à son évolutivité inhérente, elle peut être adaptée à n'importe quelle forme ou taille de batterie, les modules de batterie composés de milliers de cellules pouvant être traités.

Grâce à sa nouvelle offre Cell-PLX, Interplex est en mesure de traiter non seulement les cellules prismatiques conventionnelles dans des supports en plastique, mais aussi les cellules prismatiques laminées à plus haute densité que les équipementiers de véhicules électriques commencent à spécifier pour leurs modèles de batteries. Ces solutions d'interconnexion peuvent gérer des densités de courant allant jusqu'à 15 A/mm². Leur robustesse exceptionnelle signifie qu'elles continueront à fonctionner même en étant exposées à d'intenses vibrations. Elles peuvent être livrées avec un choix de couches collectrices de courant en aluminium ou en cuivre, chacune accompagnée d'une couche d'isolation diélectrique classée UL 94. Des boîtiers en plastique ou en métal sont disponibles, chacune de ces deux options étant produite avec la plus grande précision.

« L'intégration de cellules prismatiques laminées dans les batteries VE permettra de stocker de plus grandes quantités d'énergie dans un espace plus compact. Ceci est clairement avantageux, et conduira à des modules de batterie plus légers avec des dimensions réduites », a expliqué Randy Tan, le responsable du portefeuille de produits pour l'énergie et les interconnexions chez Interplex. « Il est essentiel d'avoir une technologie d'interconnexion qui soit délibérément alignée sur ces cellules. Cela devrait permettre d'assurer une intégrité supérieure du signal et une isolation suffisante. En outre, les processus de production impliqués doivent être prêts à satisfaire les volumes demandés par les clients. Cependant, de nombreux fournisseurs ne sont pas encore en mesure de le faire. »

« Aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes d'interconnexion Cell-PLX, nous sommes bien positionnés pour fournir les équipementiers automobiles qui cherchent à utiliser des cellules prismatiques laminées dans leurs batteries avec une solution flexible à haut volume offrant des performances exceptionnelles. »

À propos d'Interplex

Interplex, leader mondial de la conception et de la fabrication de produits mécaniques et d'interconnexions, est un fournisseur incontournable pour résoudre des problèmes de conception complexes sur les marchés de l'e-mobilité, de l'information et des communications, et des sciences médicales et de la vie. Nous créons de la valeur en aidant nos clients à réduire leur coût total de possession et à atteindre cet objectif en tirant parti de nos compétences multidisciplinaires uniques dans les domaines de l'électromécanique et de la mécanique. Basée à Singapour, Interplex compte plus de 13 000 employés répartis sur 33 sites et 13 pays où toutes ses activités sont menées de manière socialement responsable, avec un impact minimal sur l'environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.interplex.com

