Invitation aux médias - Pascale St?Onge et Élisabeth Brière visiteront Café William Spartivento

SHERBROOKE, QC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à participer à une visite de l'entreprise sherbrookoise Café William Spartivento inc. en compagnie de l'honorable Pascale St?Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Café William Spartivento se spécialise dans l'importation, la torréfaction et la distribution de cafés de spécialité au Canada et aux États?Unis.

Mesdames St?Onge et Brière seront disponibles pour répondre aux questions des médias à la fin de la visite.

Pour des raisons sanitaires, les visiteurs devront porter un sarrau, un filet et des chaussures de protection qui seront fournis par l'entreprise.

Date :

12 octobre 2022

Heure :

11 h

Endroit :

1625 rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec)

J1H 4E4

Des places de stationnement seront réservées à la boutique.

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID?19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID?19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

Les journalistes qui souhaitent assister à cette visite doivent obligatoirement confirmer leur présence, en spécifiant leur grandeur de souliers, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 16 h, le 11 octobre 2022 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de la visite.

