/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les familles du Canada profiteront de pratiques novatrices en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants/

GATINEAU, QC, le 7 oct. 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, sera à Sudbury pour annoncer que des fonds seront accordés à des projets visant à améliorer les programmes et les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au Canada.

La ministre sera accompagnée de Marc G. Serré, Secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, et de Viviane Lapointe, députée de Sudbury.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 11 octobre 2022 Heure : 11 h 30 (HAE) Endroit : Collège Boréal - Centre de la

petite enfance Camp de base en forêt 21 boulevard Lasalle Sudbury (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h 30 (HAE) le mardi 11 octobre 2022. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

