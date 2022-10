Alithya signe le plus gros contrat CRM de l'histoire de sa pratique d'éducation supérieure au Canada





Ce projet à phases multiples met en évidence la réputation grandissante de la pratique d'éducation supérieure de l'entreprise

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») a conclu un accord en deux volets avec une université canadienne de premier plan pour aider l'institution à améliorer ses processus de transformation numérique. Il s'agit du projet de gestion des relations clients (CRM) le plus important de l'histoire de la pratique d'éducation supérieure d'Alithya. Le client d'Alithya fait partie des dix établissements d'enseignement supérieur du Canada recevant le plus d'inscriptions.

Le premier volet du projet portera sur les solutions numériques permettant d'harmoniser et d'améliorer l'expérience des étudiants, notamment pour le recrutement, le processus d'inscription aux programmes académiques et les fonctions d'admission pour les étudiants de premier et de deuxième cycle. Le deuxième volet sera axé sur l'engagement des étudiants, avec la mise en oeuvre de technologies permettant d'aider l'institution à améliorer ses services de conseil aux étudiants, à mieux gérer les activités extrascolaires et à suivre les étapes importantes du cursus et les pétitions des étudiants.

Citation de Damien Dumas, lead de la transformation numérique pour la pratique d'éducation supérieure d'Alithya :

« Nous sommes ravis d'avoir été à nouveau choisis à titre de partenaire de confiance pour franchir ces étapes importantes dans le parcours de transformation numérique de l'institution. Ce projet complète l'entente conclue précédemment avec une autre institution canadienne pour l'aider à accélérer la transformation numérique de ses processus administratifs et de ses expériences axées sur les étudiants. Il permet également de refléter la réputation grandissante de l'expertise inégalée d'Alithya dans le secteur de l'éducation supérieure. »

Le projet s'appuiera également sur une approche axée sur les données de référence des étudiants qui aidera le client à obtenir et à harmoniser les données fragmentées des étudiants. L'entente inclura également des services et des fonctionnalités supplémentaires à valeur ajoutée qui allient Microsoft Dynamics 365 et greymatter©, une solution développée par le partenaire d'Alithya, Frequency Foundry.

À propos de la pratique d'éducation supérieure d'Alithya

La pratique visionnaire d'Alithya en matière d'enseignement supérieur fournit aux institutions des plans de transformation numérique personnalisés pour une grande variété de services. Elle puise dans les renseignements stockés afin d'obtenir une perspective et une analyse précieuses des ambitions, des attentes et des demandes en constante évolution de leurs étudiants. Les experts d'Alithya conçoivent des solutions spécifiques pour répondre à ces besoins en exploitant la puissance CRM entre étudiants et institutions, des systèmes d'information étudiants (SIS) infonuagiques, des solutions ERP Cloud, et bien plus encore. La pratique de l'éducation supérieure d'Alithya propose une expertise à valeur ajoutée qui aide les institutions à surmonter les défis uniques liés à leur transformation numérique. Alithya tire parti de ses années d'expérience dans l'intégration des éléments architecturaux de base des organisations, et dans l'alignement de ceux-ci avec leurs objectifs d'affaires et les besoins des utilisateurs finaux.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique qui emploie 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires afin de faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

SOURCE Alithya

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 07:30 et diffusé par :