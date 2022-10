La Maison du Whopper® devient la Maison des fantômes pour l'Halloween





Burger King® ajoute un détecteur de fantômes à son appli pour les membres du programme Récompenses King, et lance son nouveau Whopper® Maison des fantômes partout au pays.

MONTRÉAL , le 11 oct. 2022 /CNW/ - Cette année, les adeptes de Burger King® peuvent célébrer l'Halloween avec leur fantôme favori. À compter d'aujourd'hui, la Maison du Whopper® ajoute un détecteur de champ électromagnétique à son appli BK et invite les membres du programme Récompenses King à déceler toute activité paranormale dans leur foyer. Les membres qui utiliseront la fonction Maison des fantômes de l'appli auront droit à une surprise effrayante : une offre exclusive pour deux personnes mettant en vedette le sandwich Maison des fantômes Whopper®, disponible pour un temps limité.



La plus récente innovation du Whopper saura faire frémir de plaisir, avec tout ce que les adeptes de Burger King adorent du sandwich Whopper -- mais sous le thème de l'Halloween. Un quart de livre de boeuf haché grillé à la flamme, des tomates fraîches, de la laitue, des oignons et des cornichons, le tout recouvert de deux couches de sauce à l'ail noir (jusqu'à épuisement des stocks). La clientèle pourra se régaler du sandwich Maison des fantômes Whopper® à compter du 3 octobre, pour un temps limité, et ce, dans tous les restaurants du pays.

Burger King Canada lançait son programme de fidélisation Récompenses King en mai dernier, et la promotion Maison des fantômes constitue le plus récent cadeau exclusif proposé par BK à ses membres... un délice pour vous et pour votre nouvel ami fantôme.

Le nouveau détecteur de fantômes et le sandwich Maison des fantômes Whopper seront offerts aux membres du programme Récompenses King seulement sur l'appli BK du 11 octobre au 6 novembre 2022.

