L'industrie des transports électriques et intelligents se mobilise grâce au projet - En Route pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre !





MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), poursuit le projet En route, destination carrières en TEI ayant pour objectif de faire découvrir le savoir-faire québécois et d'attirer de nouveaux talents pour favoriser l'accès à une main-d'oeuvre qualifiée. D'ailleurs, il y a plus de 1000 emplois et/ou stages présentement en recrutement dans le secteur des TEI au Québec sur le site Web du projet En route.

L'événement phare du projet, la seconde édition du RDV En route , salon des carrières et de la formation en TEI, aura lieu le 26 octobre au Centre des sciences de Montréal, en présentiel. Pour les candidats et chercheurs d'emplois, ce sera l'occasion de découvrir les entreprises du secteur, leurs innovations et les postes offerts, en plus de rencontrer des recruteurs. Pour les entreprises du secteur de TEI c'est l'occasion de faire rayonner leur savoir-faire et recruter les talents du transport terrestre de demain.

Co-présenté par le gouvernement du Québec et organisé en collaboration avec plus de 30 partenaires, cet événement unique mettra en relation des étudiants, finissants, chercheurs d'emplois et travailleurs avec des entreprises et institutions d'enseignement québécoises pour favoriser l'orientation, la formation et le recrutement d'une main-d'oeuvre compétente et indispensable à la croissance de l'industrie des transports électriques et intelligents au Québec.

À découvrir lors du RDV En route le 26 octobre 2022

Une programmation variée et dynamique a été mise sur pied pour cette deuxième édition du RDV En route. À surveiller :

Quatre pionniers de l'industrie des TEI, Marc Bédard, PDG de Lion électrique, Frantz Saintellemy, PDG de LeddarTech, Louis Tremblay , PDG de Flo et Samuel Bruneau , PDG de Taiga Motors, présenteront leur vision et leur histoire dans le cadre d'un panel ;

Marc Bédard, PDG de Lion électrique, Frantz Saintellemy, PDG de LeddarTech, , PDG de Flo et , PDG de Taiga Motors, dans le cadre d'un panel ; Une opportunité unique de venir découvrir le secteur ferroviaire , les défis du 21e siècle et apprendre comment faire une différence ;

, les défis du 21e siècle et apprendre comment faire une différence ; Discussions portant sur les grands défis d'ingénierie et les prochaines frontières de l'électrification du transport intelligent ;

du transport intelligent ; Présentation des technologies québécoises en TEI ;

en TEI ; Présentation d' innovations développées par des étudiants et les formations disponibles pour joindre le secteur des TEI ;

et les pour joindre le secteur des TEI ; Occasion idéale pour venir essayer une voiture électrique et découvrir des prototypes 100% électriques d'un partenaire du projet En route.

Les plus grands noms de l'industrie québécoise seront sur place afin de faire découvrir les opportunités de carrières offertes, dont : Alstom, BRP, Merkur Inc., Astus, LeddarTech, Créaform Ingénierie, Wabtec Corporation, Nova Bus, Recyclage Lithion et de nombreux autres.

Retrouvez tous le détail des conférenciers et de la programmation ici .

CITATIONS

« Nous avons récemment publié le rapport Recharger le secteur des transports au Québec en collaboration avec le Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC). Les constats de l'étude sont clairs : pour assurer la croissance de notre industrie au Québec et ailleurs, il est essentiel de développer, de former et de soutenir une main-d'oeuvre qualifiée. Cela signifie que de nouveaux emplois doivent être créés et que de nombreuses travailleuses actuelles et travailleurs actuels possédant des compétences polyvalentes doivent se réorienter afin de faciliter la transition. C'est pour répondre à cette problématique que nous avons créé le projet En route. Le RDV En route du 26 octobre au Centre des sciences de Montréal est une opportunité unique de venir découvrir le secteur des TEI de manière concrète et d'explorer les possibilités d'y travailler en rencontrant les entreprises présentes sur place. Le projet est une action concrète qui répond à un des huit thèmes de la feuille de route industrielle Ambition TEI 2030: Développer un bassin de talents de classe mondiale . Ensemble, faisons du Québec un leader mondial en transports électriques et intelligents ! » a partagé Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l'avenir du transport. Nous sommes environ 2 000 employés au Québec repartis sur 16 sites, dont notre siège Amériques et le centre d'expertise et conception de trains à Saint-Bruno. Avec un marché en forte croissance et des conceptions technologiques de pointe comme notre train à hydrogène en service commercial en Europe, nous sommes fiers d'offrir à nos collaborateurs un environnement innovant et l'opportunité de participer à la décarbonisation du transport en fournissant des produits verts qui aident à lutter contre le changement climatique. Des ingénieurs aux soudeurs et operateurs de production, Alstom compte actuellement 2000 postes à pourvoir au sein de la région des Amériques, dont environ 250 au Québec seulement. Nous sommes fiers d'offrir une culture d'entreprise agile, inclusive et responsable où les employés prospèrent et se voient offrir d'innombrables possibilités de croissance professionnelle, de mobilité internationale et de participation à la révolution verte de la mobilité. Le RDV En route est la parfaite occasion de rencontrer les talents d'ici et d'ailleurs afin de combler des rôles clefs au sein de notre organisation. » a mentionné Sandrine Simon, Talent Manager chez Alstom.

« Merkur est fière d'être grand partenaire avec Alstom et BRP au projet En Route. Depuis près de 3 ans, Merkur accompagne ses clients dans leurs projets d'électrification des transports. Nous sommes constamment à la recherche de talents y compris à l'international et nous formons nos employés pour accompagner nos clients et participer à la croissance d'un secteur d'avenir. L'électrification des transports est une des solutions importantes à une mobilité plus verte. Merkur est conscientisée à l'urgence de développer des modes de transports réduisant les émissions de GES et qui permettent, par le fait même, de participer au développement du savoir-faire manufacturier québécois. Nos équipes multidisciplinaires composées d'experts impliqués à haut niveau chez nos clients permettent d'appuyer cette révolution en ayant une approche intégrée. De beaux défis auxquels Merkur participe et souhaite continuer à collaborer à cette importante mouvance. » - Martin Dufour, Président directeur général chez Merkur.

La réalisation du projet En route est rendue possible grâce au précieux soutien financier de nos partenaires, entre autres : le Gouvernement du Québec, Alstom, BRP, Merkur Inc., Astus, LeddarTech, Créaform Ingénierie, Wabtec Corporation, Nova Bus et Recyclage Lithion.

Pour s'inscrire au RDV En Route c'est ici.

Pour en apprendre davantage sur le projet En route, destination carrières en transports électriques et intelligents, consultez le site web officiel .

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec?catalyse les acteurs de l'écosystème autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des transports électriques et intelligents, au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec. Créée en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 260 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Mouvement Desjardins, de Fasken, du Fonds de solidarité de la FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.???

@PropulsionQC

Propulsion Québec

SOURCE Propulsion Québec

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 07:00 et diffusé par :