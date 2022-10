/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE « J'AIME TRAVAILLER AU CENTRE-VILLE » DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DE NOTRE DERNIER SONDAGE ET LANCEMENT DE NOTRE NOUVELLE CAMPAGNE/





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de presse afin de présenter les faits saillants de son nouveau sondage exclusif sur la situation au centre-ville.

Réalisé en collaboration avec Léger, ce nouveau sondage révèle des données exclusives sur les enjeux clés du centre-ville de Montréal tels que la réorganisation du travail en mode hybride dans les entreprises, l'évolution de la fréquence de travail en présentiel ou encore la qualité de l'expérience quotidienne des travailleurs du centre-ville.

Durant la conférence de presse, la Chambre lancera sa nouvelle campagne de publicité, intitulée « C'est fou tout ce qu'on vit au centre-ville ». Élaborée en collaboration avec la firme Publicis, elle vise à mettre en valeur les nombreux avantages du travail en présentiel au centre-ville.

Date : Mercredi 12 octobre 2022



Lieu : Lobby du 1 PVM - côté esplanade

1, Place Ville Marie

Montréal, Qc

H3B 2B6



Heure : De 10 h à 11 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre

présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

