Projet en intelligence artificielle de l'Association des employeurs maritimes Galileo : une révolution technologique au service de la chaîne d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des employeurs maritimes (AEM) annonce le lancement de son projet d'intelligence artificielle Galileo. Conçu en collaboration avec Airudi et la contribution de ScaleAI, cet outil révolutionnaire vise à améliorer la planification du déploiement de la main-d'oeuvre portuaire.

Grâce à l'intelligence artificielle, Galileo vient compléter les projets du Port de Montréal en offrant une visibilité unique au monde sur la chaîne d'approvisionnement. Ce nouvel outil permet de prévoir avec précision l'heure d'arrivée des navires jusqu'à 21 jours d'avance. Il s'agit d'une grande amélioration par rapport à la situation actuelle qui permet 24 heures de visibilité réelle, augmentant ainsi la performance et la fluidité au Port de Montréal.

En considérant le trafic portuaire, la météo, la quantité et le type de marchandise, Galileo proposera un scénario optimal pour le déploiement de la main-d'oeuvre qui respecte les conventions collectives, les disponibilités des travailleurs portuaires et les classifications requises. Ainsi, les opérateurs de terminaux auront une ressource additionnelle pour prendre de meilleures décisions quant aux besoins de main-d'oeuvre.

L'AEM partagera avec les autres intervenants de la chaîne d'approvisionnement le temps moyen des opérations de déchargement et de chargement des navires en fonction du nombre de travailleurs ainsi que la meilleure période de la journée pour débuter ses opérations.

C'est tout un écosystème qui bénéficiera d'une meilleure visibilité et qui pourra mieux planifier la manutention de la marchandise entre le navire, la route et les voies ferrées. Le Port de Montréal deviendra beaucoup plus compétitif dans sa gestion des opérations.

Bénéfices attendus

Réduction des pénuries de main-d'oeuvre

Optimisation des coûts d'embauches

Baisse du taux d'erreur dans les prévisions de main-d'oeuvre

Optimisation des programmes de formation technique

Meilleure coordination entre les intervenants en offrant une visibilité sur la capacité de main-d'oeuvre

Citations

«?Lorsque j'ai débuté à l'AEM à titre de vice-président, Système d'information, j'ai réalisé qu'il n'existait aucune solution technologique pour donner les heures d'arrivée des navires, les données en temps réel ainsi que les prévisions de chargement et déchargement des navires. Ayant une grande expérience notamment dans l'aéronautique, cette situation m'a surpris, mais j'ai immédiatement saisi l'opportunité avec mon équipe. C'est de là qu'est né le projet Galileo. Enfin, un outil d'intelligence artificielle qui vient assister les experts en logistique dans l'industrie maritime.?» - Robert Roy, président de l'Association des employeurs maritimes

« Ce projet innovant nous démontre clairement toute l'importance de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des processus de la chaîne logistique dans le but d'assurer la fluidité des opérations et de diminuer ainsi les GES. Galileo est un autre exemple de la collaboration de tous les acteurs de notre industrie et des forces de Montréal dans le pôle IA. » - Martin Imbleau, président directeur général de l'Administration portuaire de Montréal

« En investissant sur des projets de développement et d'adoption de l'IA, Scale AI réduit le risque associé à l'innovation et accélère son impact positif pour les organisations. Le projet de l'AEM illustre parfaitement la valeur ajoutée apportée par l'IA dans la chaine d'approvisionnement. Faisant appel au talent d'experts d'ici, comme Airudi, participant des programmes Next AI et CDL, et au lien facilité par Scale AI entre les start-ups et les entreprises, le projet Galileo intègre des données complexes, en collaboration avec des partenaires multiples qui contribuent et qui profitent de la prévisibilité et de l'optimisation des opérations. » - Julien Billot, directeur général de Scale AI.

« Airudi se réjouit de soutenir et d'accompagner l'AEM qui est un maillon essentiel dans la fluidité de la chaîne d'approvisionnement québécoise et canadienne, grâce à sa technologie de pointe basée sur la combinaison entre les différents outils de l'intelligence artificielle et l'expertise en ressources humaines. La force de Galileo réside dans le développement d'une innovation de rupture qui vient adresser et régler spécifiquement le défi de déploiement quotidien de près de 1 800 employés portuaires.

En plus de créer énormément de valeur, cette nouvelle plateforme d'allocation, de déploiement et de prédiction de la main-d'oeuvre propulsée par l'intelligence artificielle démontre assurément l'importance de l'humain dans la chaîne d'approvisionnement. » - Pape Wade, Cofondateur et CEO d'Airudi

À propos de l'Association des employeurs maritimes

L'AEM est l'employeur des débardeurs et des vérificateurs. Elle négocie et administre les conventions collectives de ses membres. Elle recrute, forme et déploie la main-d'oeuvre dans les ports de Montréal, Contrecoeur, Trois-Rivières et Bécancour, Hamilton et Toronto.

L'organisation joue également un rôle-conseil en santé et sécurité au travail.

À propos d'Airudi

Airudi est une entreprise qui combine l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Elle développe des solutions logicielles uniques à la fois pensées pour l'humain et conçues pour les affaires. L'équipe est notamment composée de spécialistes en ressources humaines et d'experts en intelligence artificielle.

Airudi est née d'une idée : replacer l'humain au coeur des organisations.

À propos de Scale AI

En tant que grappe d'innovation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée.

