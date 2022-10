LyondellBasel forme un partenariat pour construire une installation de tri et de recyclage des déchets de plastique et prévoit construire une usine de recyclage de pointe





ROTTERDAM, Pays-Bas, 11 octobre 2022 /CNW/ - LyondellBasell et 23 Oaks Investments, Leiferde/Basse-Saxe, Allemagne, ont signé un accord pour créer Source One Plastics, un partenariat qui mènera à la construction d'une installation écoénergétique de pointe pour le tri et le recyclage des déchets en Allemagne. Utilisant l'énergie renouvelable du vent et de la biomasse, la nouvelle unité est conçue pour traiter la quantité de déchets d'emballage en plastique générée par environ 1,3 million de citoyens allemands par an. Ces déchets ne sont actuellement pas recyclés et sont pour la plupart incinérés.

L'installation Source One Plastics produira des déchets traités qui constitueront une partie de la matière première envoyée à une usine de recyclage avancée que LyondellBasell prévoit construire sur son site de Wesseling, en Allemagne. À l'aide de la technologie MoReTec brevetée de LyondellBasell, cette usine sera la première usine commerciale de pointe de recyclage à production continue, conçue pour démontrer sa capacité d'évolutivité. LyondellBasell exploite déjà une usine semi-industrielle MoReTec sur son terrain de Ferrara, en Italie.

La nouvelle usine de LyondellBasell est conçue pour convertir les déchets plastiques difficiles à recycler en matières premières pour de nouveaux matériaux plastiques. Une fois en service, elle permettra le recyclage de la plupart des types de matières plastiques, comme les emballages alimentaires à couches multiples ou les contenants de plastique mélangés. La décision finale concernant l'investissement pour ce projet est prévue pour les prochains mois. Les deux projets contribuent aux ambitions de développement durable de LyondellBasell visant à éliminer les déchets de plastique dans l'environnement.

« Nous sommes déterminés à aider nos clients à répondre à leur demande de solutions renouvelables et circulaires, a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente à la direction de LyondellBasell, Circular and Low Carbon (Solutions circulaires et à faible émission de carbone). Pour réaliser véritablement une économie circulaire, nous devons trouver des solutions créatives pour répondre aux besoins de la société. Nous faisons un premier pas important dans les activités de notre entreprise en amont pour garantir un accès à des déchets de plastique que nous convertirons en nouveaux matériaux de plastique dans nos usines de recyclage de pointe. Cela nous permettra d'atteindre notre objectif de circularité et de produire deux millions de tonnes de polymères à partir de ressources recyclées ou renouvelables chaque année d'ici 2030. »

23 Oaks Investments est un fournisseur de solutions stratégiques dans le recyclage des déchets plastiques recyclés après consommation et possède une vaste expérience dans l'industrie du plastique. Le partenariat Source One Plastics fournira un vaste portefeuille de services, y compris l'approvisionnement, le tri et le prétraitement des déchets, afin de fournir une matière première qui convient à la production de matériaux recyclés après consommation de grande qualité pour une gamme d'applications.

« Grâce à notre expérience mondiale à tous les niveaux de l'économie circulaire et à nos vastes connaissances dans tous les domaines de la chaîne de valeur du recyclage du plastique, associées à notre solide approche pratique, nous estimons avoir la bonne combinaison de compétences pour faire de Source One Plastics un succès, explique Kai Hoyer, associé directeur de 23 Oaks Investment. En contribuant à l'engagement de LyondellBasell à élargir son offre de produits en polymère circulaire et de son travail visant à développer un recyclage de pointe en une technologie à l'échelle industrielle, 23 Oaks Investment peut contribuer à faire de ce projet une réalité. »

En plus de son usine semi-industrielle de recyclage de pointe, LyondellBasell détient une part de 50 % de Quality Circular Polymers (QCP). QCP utilise un procédé de recyclage mécanique pour produire des granules de plastique de première qualité à partir de déchets d'emballage après consommation pour des applications comme les appareils électriques, les bouteilles de détergent et les valises.

