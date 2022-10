L'ARTM lance l'enquête pilote Perspectives mobilité pour suivre l'évolution des nouvelles habitudes de déplacement





Modernisation de l'approche en prévision de l'enquête Origine-Destination 2023

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et ses partenaires lancent aujourd'hui la deuxième édition de l'enquête Perspectives mobilité. Jusqu'au 30 novembre 2022, ce coup de sonde permettra à la fois de suivre l'évolution des nouvelles habitudes de déplacement dans la région métropolitaine de Montréal et d'actualiser la méthodologie des grandes enquêtes de mobilité en vue de la réalisation de l'enquête Origine-Destination en 2023.

L'ARTM rappelle aux citoyens ayant reçu une invitation par la poste et aux travailleurs sollicités par leur employeur qu'il est important de compléter le questionnaire en ligne dès que possible, peu importe les moyens de transport qu'ils utilisent (véhicule privé, transport collectif, marche ou vélo) ou le fait qu'ils se déplacent peu. Plusieurs prix en argent de 100 $ à 500 $ seront tirés au hasard parmi les répondants et les coordonnateurs d'enquête chez les employeurs.

« Nous constatons d'importants changements dans les besoins de mobilité des communautés et des individus de la région métropolitaine. L'amélioration et la fréquence de ces enquêtes permettent de mieux suivre et de s'adapter aux besoins de la population. C'est important d'y participer. D'autant plus que la pandémie a accéléré de nombreux changements. Les données alimenteront l'ensemble des acteurs de la mobilité et de l'aménagement du territoire », a déclaré Ludwig Desjardins, directeur exécutif, Modélisation, organisation et développement des réseaux à l'ARTM.

Les employeurs fortement encouragés à contribuer

Les ménages sélectionnés aléatoirement pour répondre au questionnaire en ligne seront sollicités par la poste ainsi que dans une campagne de porte-à-porte. Grands générateurs de déplacements, les employeurs de la région métropolitaine de Montréal sont fortement invités à participer. Il est possible d'inscrire son organisation en ligne en identifiant un coordonnateur d'enquête au sein du personnel. Lorsque l'enquête sera terminée, les organisations ayant récolté 20 questionnaires complétés ou plus pourront obtenir un rapport personnalisé et anonymisé sur les habitudes de déplacement de leurs employés, en plus de recommandations pour mettre en place des mesures favorisant la mobilité durable.

L'enquête Perspectives mobilité est une initiative du Bureau des enquêtes sur la mobilité que pilote l'ARTM en collaboration avec le gouvernement du Québec, les organismes publics de transport en commun de la grande région de Montréal (exo, RTL, STL et STM) et la Communauté métropolitaine de Montréal.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

