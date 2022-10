Destination Canada et Air Canada lancent Le meilleur nouveau livre de cuisine canadien





Une exploration des saveurs et des destinations canadiennes, qui fait la part belle aux arômes et aux histoires de partout au pays

VANCOUVER, BC, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Destination Canada et Air Canada ont fait équipe pour concocter un livre de cuisine inédit rendant hommage aux gens, lieux, ingrédients et plats exceptionnels qui font du Canada un pays si délectable!

Publié par Indigo, Le meilleur nouveau livre de cuisine canadien présente des recettes alléchantes d'une trentaine de restaurants - qui figurent tous au palmarès des dix Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada enRoute des 20 dernières années - et des récits sur les inimitables personnalités et régions culinaires d'un océan à l'autre. Chaque recette illustre la profusion d'ingrédients que recèlent les terres fertiles de ce pays, et chaque texte souligne à quel point la gastronomie en dit long sur une destination.

« Ce livre de cuisine est un condensé de la bouillonnante scène culinaire canadienne », a indiqué Amy Rosen, l'auteure de l'ouvrage Le meilleur nouveau livre de cuisine canadien. Elle a aussi contribué au lancement du programme Les meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada enRoute comme toute première critique gastronomique et connaît donc mieux que personne les atouts du Canada en tant que destination culinaire. « Nous voulions que cet ouvrage montre chacune des différentes régions du Canada et la diversité des talents qui ont façonné et continuent de façonner le paysage culinaire du pays. »

« D'un océan à l'autre, le Canada foisonne de talents culinaires de premier ordre, a affirmé Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. Nous sommes fiers d'appuyer depuis 2002 la scène gastronomique d'ici avec Les meilleurs nouveaux restos canadiens et maintenant avec Le meilleur nouveau livre de cuisine canadien. Cet ouvrage de collection rend hommage à la cuisine particulière de notre pays avec des recettes et des histoires inspirantes qui reflètent les régions et les ingrédients uniques du Canada, en plus de réaffirmer la réputation du pays en tant que destination forte d'une tradition culinaire riche et bien établie. »

« Le Canada possède un bagage culinaire extraordinaire, a fait remarquer Gloria Loree, vice-présidente principale de la Stratégie de marketing et chef du marketing de Destination Canada. L'identité culinaire du pays est profondément ancrée dans la culture et la géographie de nos collectivités. Peu importe la région visitée, les Canadiens se font une fierté de servir des plats traditionnels maison qui mettent en valeur des ingrédients de saison. Au Canada, il y a toujours de la place pour un convive de plus à table. Nous espérons que ce livre de cuisine vous incitera à vivre de nouvelles expériences culinaires, à la maison comme aux quatre coins du Canada. »

Le meilleur nouveau livre de cuisine canadien peut être précommandé en ligne auprès d'Indigo (version française ici et version anglaise ici) et sera offert en magasin à compter du 11 octobre 2022. Chaque livre vendu permet de soutenir les futurs professionnels du secteur de l'accueil grâce à l'engagement de la Canadian Hospitality Foundation .

Pour plus d'information, consultez livredecuisinecanadien.com et canadasbestnewcookbook.com.

Pseudonymes de médias sociaux

@enRouteMag @ExplorezSansFin @CanadianHospitalityFDN

Mots-clics

#MeilleurNouveauLivreDeCuisineCanadien #LivresDeCuisine #Recettes #AirCanadaTop10 #ExplorezSansFin

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme améliore la qualité de vie des Canadiens et enrichit la vie des visiteurs. Nous croyons que la diversité est la première richesse du Canada et que c'est aussi ce qui touche le plus les voyageurs.

Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt des résidents, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé, et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger. En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Nos efforts de développement des destinations nous aident à maintenir une économie touristique quatre saisons forte et régénératrice de nature, servant à la fois l'ensemble de notre économie et l'environnement.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.destinationcanada.com/fr.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos d'Air Canada enRoute

Air Canada enRoute est la marque de média du voyage primée d'Air Canada publiée par Spafax. Source d'inspiration pour les voyageurs du monde entier, le média s'adresse aux passagers à chaque étape de leur voyage grâce à son portefeuille multimédia : imprimés, canaux numériques ( enroute.aircanada.com/fr ) et plusieurs programmes et événements prestigieux.

À propos de la Canadian Hospitality Foundation

Fondée en 1962 et administrée par Restaurants Canada, la Canadian Hospitality Foundation (CHF) est la plus grande source de bourses d'études au Canada gérée par l'industrie, qui investit dans l'avenir des domaines de l'accueil et des services alimentaires. Par ses programmes et initiatives, la CHF amasse des fonds qui aideront les étudiants dans le domaine de l'accueil à progresser, à gagner en autonomie et à s'épanouir dans cette industrie. La CHF collabore avec une trentaine d'institutions du secteur de l'accueil situés partout au Canada et qui offrent des activités de formation et d'éducation à la prochaine génération de professionnels des services alimentaires. Pour plus d'information sur la Canadian Hospitality Foundation, consultez le www.thechf.ca.

À propos d'Indigo

Indigo est une société publique canadienne cotée à la Bourse de Toronto (IDG). Indigo est la plus grande librairie et boutique d'articles « mode de vie » au Canada. Elle offre un assortiment soigneusement sélectionné de livres, d'articles cadeaux, d'articles pour bébés, d'articles pour enfants, d'articles de mieux-être et de produits mode de vie qui aide ses clients et clientes durant leur quotidien et les différentes étapes de leur vie en simplifiant leur cheminement vers un mode de vie intentionnelle. Indigo croit en l'importance des livres, de vivre sa vie pleinement et généreusement et de faire preuve de bonté envers les autres. Elle croit aussi que toutes les histoires, petites et grandes, nous unissent . Pour en savoir plus sur Indigo, veuillez consulter la section « Notre mission » du site indigo.ca.

SOURCE Destination Canada

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 07:00 et diffusé par :