Plus de 400 unités de logement pour travailleurs étrangers - AAI CANADA COMBAT À LA FOIS LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE ET DE LOGEMENT

QUÉBEC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Plus de 400 unités d'habitation destinées à des travailleurs étrangers temporaires (TET) verront le jour dans différentes régions du Québec au cours des prochains mois, fruit d'une initiative de AAI Canada, un OBNL dont la mission est de faire le pont entre ces travailleurs d'ailleurs et les entreprises d'ici en quête de main-d'oeuvre.

Il s'agit d'une solution concrète à un problème criant de main-d'oeuvre dans les entreprises en région. Ces travailleurs étrangers ont un statut temporaire pour une durée de deux ans, après quoi ils pourront faire une demande de résidence permanente. Ce sont des travailleurs qualifiés dans une foule de métiers variés qui pourront combler les besoins d'entreprises manufacturières.

En tout, huit municipalités québécoises accueilleront des projets de logements :

Shawinigan (Mauricie) : 120 unités

(Mauricie) : 120 unités La Sarre et Notre-Dame-du-Nord (Abitibi) : 48 unités chacune

et (Abitibi) : 48 unités chacune Buckland (Bellechasse) : 96 unités

: 96 unités Quatre municipalités de la MRC de Montmagny : Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud - 48 unités et Saint-Just-de-Bretenières - 24 unités. La municipalité de Cap-Saint-Ignace et la Ville de Montmagny entendent également aller de l'avant avec des projets importants, dont les détails restent à être finalisés.

La valeur de ces projets totalise plus de 85 M$, en comptant le projet de 24 unités annoncé plus tôt cet été à Saint-Damien de Buckland et en excluant les projets à confirmer à Cap-Saint-Ignace et Montmagny. L'architecte pour tous ces bâtiments est David Smith.

« AAI Canada a trouvé la solution à cet enjeu de taille, en créant des partenariats avec des entreprises en manque de main-d'oeuvre, les municipalités environnantes et le constructeur Gestion et Construction Blueprint, indique Robert Stead, président de AAI Canada. Nous sommes présentement en pourparlers avec de nombreuses autres municipalités, ce qui illustre l'intérêt pour notre démarche innovante. Notre objectif est de pouvoir annoncer 2 500 unités de logement supplémentaires au cours de la prochaine année. »

« C'est en prenant connaissance dans les médias qu'un premier projet de cette nature allait voir le jour dans la région de Bellechasse que nous avons contacté M. Stead et son équipe de AAI Canada, souligne Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny. Ainsi, quatre municipalités de notre MRC accueilleront plus ou moins 200 unités d'habitation pour des travailleurs étrangers, ce qui représente une solution concrète pour les entreprises de notre région. La solution à la pénurie de main-d'oeuvre est peut-être plus à portée de main que nous l'estimions ! »

« La Ville de Shawinigan est heureuse d'être un partenaire de AAI Canada pour la réalisation de 120 unités d'habitation destinées aux travailleurs étrangers temporaires. Il s'agit d'une belle initiative qui contribue à solutionner la pénurie de main-d'oeuvre que nous connaissons tout en soutenant l'économie locale », lance monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan.

Une invitation aux élus municipaux

Pour M. Stead, la porte est grande ouverte pour les municipalités et les entreprises voulant suivre cette voie. « Le modèle que nous avons mis en place est relativement facile à mettre en oeuvre partout, dit-il. J'invite les élus et les dirigeants qui recherchent des travailleurs étrangers qualifiés dans leur région à faire appel à nous. »

Notons que bien que ces projets soient conçus spécifiquement pour la clientèle des travailleurs étrangers, certains logements seront aussi disponibles pour les résidents actuels des régions où ils seront situés.

À propos de l'Association Aide à l'immigration Canada

L'AAI Canada est un organisme sans but lucratif qui réunit des professionnels et des bénévoles qui accompagnent les travailleurs étrangers depuis le processus d'immigration au Québec jusqu'à l'intégration dans leur nouvelle communauté et leur nouvel environnement de travail. L'organisme travaille en étroite collaboration avec les entreprises du Québec et du Canada afin de les aider à combler leurs besoins en main-d'oeuvre grâce à l'immigration de travailleurs professionnellement qualifiés. Son statut d'OBNL fait en sorte que l'organisme peut offrir des prix bien en deçà de ce qui est offert ailleurs dans ce secteur d'activité www.aaicanada.org .

